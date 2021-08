Fryderyki 2021: Vito Bambino nie pojawi się na scenie. Pokazał niepokojące nagranie

Smutne informacje Vito Bambino przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na InstaStory pokazał nagranie, na którym jest podłączony do kroplówki.

"Aby rozwiać możliwy niepokój u was, to wszystko jest ok" - zapewnił. "Po prostu ciało trochę daje mi znać, że ten sezon jest mocno napchany terminami i że trzeba odpocząć" - dodał.



Z tego powodu odwołał koncert w Lublinie oraz występ podczas gali rozdania Fryderyków. Zapewnił jednak, że zbiera siły, żeby wystąpić na najbliższym koncercie w ramach Męskiego Grania - Vito Bambino jest w składzie tegorocznej Męskie Granie Orkiestra, razem z Darią Zawiałow i Dawidem Podsiadło.



Muzyk jest nominowany do Fryderyków w kategorii "Album roku - pop alternatywny" za płytę "Poczekalnia". Ma również szansę na wygraną w kategorii "Najlepsze wykonanie" za pozycję Paulina Przybysz & Rita Pax feat. Vito Bambino & Wojciech Waglewski - "Oni zaraz przyjdą tu (Tribute to Breakout)".



Tegoroczna gala rozdania Fryderyków została zorganizowana w Netto Arenie Szczecin. Uroczystość poprowadzą: prezenterzy TVN: Marcin Prokop i Gabi Drzewiecka, wokalistka Mery Spolsky i Robert Karpowicz, dziennikarz Radia Zet. Transmisja będzie dostępna na żywo w TVN i Playerze.