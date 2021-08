Fryderyki 2020 wręczone: Hania Rani z czterema statuetkami

Cztery statuetki odebrała Hania Rani. Fryderyka otrzymała w kategoriach album roku alternatywa - za płytę "Esja", fonograficzny debiut roku, kompozytor roku (nagrodę otrzymał też Dawid Podsiadło wraz z Olkiem Świerkotem) i najlepsze nowe wykonanie - za wersję utworu "Odprowadź" Meli Koteluk na fortepian.

Artystka, odbierając jedną z nagród wspominała, że zaczęła nagrywać swoje utwory w domu - dziękowała też reżyserowi dźwięku Piotrowi Wieczorkowi, który, jak żartowała, "kradł mikrofony z uczelni i przynosił do domu". "Tak zostało nagranych wiele utworów, mam nadzieję, że nie zostanę z tego rozliczona" - mówiła Hania Rani.



W kategorii album roku pop uhonorowano Natalię Przybysz za "Jak malować ogień", a za album pop alternatywny nagrodzono Darię Zawiałow i jej "Helsinki".



Statuetkę za nagrania rockowe przyznano Muńkowi Staszczykowi ("Syn miasta"), za muzykę ilustracyjną - Leszkowi Możdżerowi ("Ikar"), a Fryderyka za album roku muzyka poetycka otrzymał zespół Mikromusic. Album roku hip hop to "Pocztówka z WWA, lato '19" Taco Hemingwaya.

Utwór roku to "Pola" Muńka Staszczyka, a autorem roku został Błażej Król.



Złotymi Fryderykami uhonorowano Perfect, Tomka Lipińskiego i Czesława Bartkowskiego.

Fryderyki to nagrody przyznawane przez polskie środowisko muzyczne. Pierwszy raz wręczono je w 1995 r. Laureatów wybierają członkowie powstałej w 1999 r. Akademii Fonograficznej. Głosowanie jest dwuetapowe i tajne. Obecnie Akademia Fonograficzna liczy ok. 1,4 tys. członków. Co roku zapraszani są do niej nominowani do Fryderyków artyści.

Fryderyki 2021 - nominacje. Krzysztof Zalewski, sanah, Lanberry i inni

5 sierpnia w Netto Arenie Szczecin poznamy tegorocznych laureatów najważniejszych polskich nagród muzycznych - Fryderyków - w kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzowej.

Najwięcej nominacji - sześć - zgarnął Krzysztof Zalewski. Muzyk nominowany został w kategoriach: autor, kompozytor, producent, teledysk, album pop alternatywny oraz album muzyka poetycka (jeden z wykonawców na płycie "Herbert 3.0").

Pięć nominacji zgarnęła sanah. Młoda wokalistka ma szansę na statuetki w kategoriach: autor, kompozytor, teledysk, utwór oraz album pop. Cztery nominacje zgarnęła natomiast Lanberry nominowana w kategoriach: album pop, autor, kompozytor oraz utwór.



Trzy szanse na statuetki mają Grzegorz Hyży i Hani Rani. Po dwie nominacje otrzymali: Mata, Igor Herbut, Rosalie., Taco Hemingway i Paulina Przybysz.



Złotymi Fryderykami w kategoriach muzyka rozrywkowa i jazz uhonorowano w tym roku zmarłego 5 kwietnia Krzysztofa Krawczyka oraz Adama Makowicza.



Fryderyki 2021 - kto wystąpi?

Na scenie wystąpią m.in. sanah, Krzysztof Zalewski, Kayah i Viki Gabor, Margaret, Nocny Kochanek, Ania Dąbrowska i Gromee, Sobel, Lanberry, Hania Rani i Mela Koteluk, Natalia Nykiel, Natalia Szroeder i Ralph Kaminski, Natalia Przybysz i Skubas, Nocny Kochanek, Kasia Lins i Vito Bambino, Tomek Lipiński, Grzegorz Hyży, Włodi oraz EABS.

Fryderyki 2021 - prowadzący i transmisja. Gdzie oglądać?

Uroczystość poprowadzą: prezenterzy TVN: Marcin Prokop i Gabi Drzewiecka, wokalistka Mery Spolsky i Robert Karpowicz, dziennikarz Radia Zet. Transmisja będzie dostępna na żywo w TVN i Playerze.

Do sprzedaży trafiła ostatnia pula biletów, bo koncerty odbywać się będą z udziałem publiczności.

"Fryderyki to najbardziej prestiżowe wyróżnienie w naszym kraju. Cieszę się, że w tym roku ta nagroda muzyczna zawita do Szczecina. Nasz region słynie z wydarzeń muzycznych na najwyższym artystycznym poziomie i jestem przekonany, że także gale Fryderyk Festiwal dostarczą wielu niezapomnianych emocji i artystycznych wzruszeń" - mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.