Założony na początku lat 90. zespół Flapjack ( posłuchaj! ) uznawany był za powiew nowości na polskiej scenie muzycznej, a ich debiutancki album "Ruthless Kick" był nominowany do Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku.

Formacja łączyła różne odmiany ciężkiego grania - thrash metal, rapcore, hardcore i punk. Po debiucie ukazały się jeszcze płyty "Fairplay" (1996) i "Juicy Planet Earth" (1997), która przyniosła muzyczną zmianę na rzecz bardziej psychodelicznego grania, co mocno podzieliło fanów.

W 2012 r. Flapjack wypuścił po 15-letniej przerwie nowy materiał - "Keep Your Heads Up" (w jego nagraniu nie wziął udział Robert "Litza" Friedrich, obecnie lider Luxtorpedy).

9 stycznia 2021 r. w wieku 45 lat zmarł wokalista Grzegorz "Guzik" Guziński. Rodzina zdementowała wcześniejsze informacje, że przyczyną śmierci muzyka było zakażenie koronawirusem. Guzik był też frontmanem trójmiejskiej formacji Homosapiens, z którą nagrał cztery albumy. Gościnnie wspierał m.in. zaprzyjaźnione grupy Illusion ( posłuchaj! ), Dynamind, NoNe, Funny Hippos i Dizel.

Ponad rok po śmierci Guzika jego przyjaciele postanowili powrócić na trzy koncerty pod szyldem "Tribute to Guzik" w niemal oryginalnym składzie. Obecnie Flapjack tworzą Robert "Litza" Friedrich (gitara), Maciej Jahnz (gitara; Orgasmatron), Maciej "Ślimak" Starosta (perkusista Acid Drinkers ), Michał "Mihau" Kaleciński (bas; Truism), Rafał "Hau" Mirocha (wokalista Dynamind) i Jakub "Kroto" Krotofil (wokalista Hope), których wspiera DJ Eprom.

- Okazało się, że jest mnóstwo ludzi, którzy na to czekali. Ojcowie z synami przychodzą na koncerty, łatwo ich odróżnić, nie tylko przez wiek, ale ojcowie znają słowa na poziomie refrenów, a te dzieci śpiewają od początku do końca. Widać, że inne pokolenie anglojęzyczne - opowiadał Litza w rozmowie z Interią.

Flapjack i nowa płyta "Sugar Free" (tracklista):

Przy okazji prób do koncertów muzycy postanowili zarejestrować kilka utworów, które ostatecznie przerodziły się w nowy album "Sugar Free". Płyta jest eklektycznym połączeniem muzyki metalowej, rap i hard-core, a koncerty przenoszą w czasy, gdy w klubach stage diving był czymś naturalnym.

