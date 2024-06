16 czerwca Anglicy rozpoczęli zmagania na Euro 2024. W pierwszym meczu Synów Albionu na turnieju wygrali oni 1-0 z Serbami. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Jude Bellingham.

20-latek został graczem meczu, a kibice - tradycyjnie już - po meczu gromko odśpiewali fragment przeboju The Beatles "Hey Jude".



Jude Bellingham reaguje na przebój The Beatles na trybunach

20-letni talent odniósł się do tego, co usłyszał na trybunach już na konferencji prasowej. "Sporo słucham Beatlesów. Mam nieco przestarzały gust muzyczny, więc wszystko pasuje idealnie" - komentował.

Warto odnotować, że moda na śpiewanie "Hey Jude" dla Jude'a Bellinghama pojawiła się już w 2020 roku, kiedy to młody sportowiec trafił do Borussii Dortmund. Wtedy to ogłoszono jego transfer wykorzystując wielki przebój The Beatles. To podchwycili szybko kibice, którzy zaczęli śpiewać hit Beatlesów na trybunach.

Chóralne śpiewanie przyjęło się też na stadionie Realu Madryt, gdzie Bellingham trafił w minionym sezonie.

Piłkarz do Beatlesów, których ceni ponad The Rolling Stones, odwoływał się m.in. po zwycięstwie w El Classico z Barceloną. Wtedy to do mediów społecznościowych wrzucił własną interpretację okładki "Abbey Road", na której słynną czwórkę z Liverpoolu zastąpił czwórką z Realu Madryt (Valverde, Bellingham, Camavinga oraz Tchouameni). Bellingham na wspomnianym zdjęciu znalazł się na miejscu Paula McCartneya.

"Hey Jude" to wydana w 1968 roku piosenka The Beatles, będąca jednym z największych przebojów w historii grupy. Sprzedaż singla sięgnęła 10 mln egzemplarzy, a na szczycie listy Billboard utwór utrzymywał się przez dziewięć tygodni.

Piosenka powstała dla Juliana Lennona, po rozwodzie jego rodziców Johna Lennona i Cynthii Lennon.