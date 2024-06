Jorginho to ponad 50-krotny reprezentant Włoch oraz pomocnik Arsenalu. W życiu prywatnym związany był z Natalią Leteri, którą poślubił w 2017 roku. Miał z nią dwoje dzieci - syna i córkę. Para wzięła rozwód dwa lata później.



Stracił głowę dla wokalistki z "The Voice". "Jesteś dla mnie za bogaty"

Swoją kolejną partnerkę - Catherine Harding (znaną też jak Cat Cavelli) - poznał przez serwis randkowy w 2019 roku. W tym czasie był jeszcze żonaty z Leteri. Kiedy sportowiec rozwiódł się, w styczniu 2020 roku para oficjalnie ogłosiła światu, że jest razem. Niedługo później na świat przyszedł ich syn, Jax.

Catherine Harding to wokalistka i celebrytka. W 2020 roku zrobiła furorę w brytyjskiej edycji "The Voice" , gdzie dotarła do etapu nokautu (była podopieczną Olly’ego Mursa). Prywatnie piosenkarka jest byłą partnerką Jude’a Lawa, z którym ma córkę Adę Law.

Para zaręczyła w 2023 roku, a ślub planuje na 2025. Wcześniej Harding żartowała, że nie wyjść za Jorginho, bo ten "ma za dużo pieniędzy" (Jorginho zarabia w Arsenalu ponad 110 tys. funtów tygodniowo).

Harding i jej partner pojawili się w serialu dokumentalnym stworzonym na potrzeby Amazon Prime - "Married To The Game" - który opowiadał o życiu WAGs, czyli partnerek piłkarzy. W produkcji Cat przyznała, że tymczasowo rzuciła śpiewanie, ale chce wznowić karierę.

"Moje życie wygląda na luksusowe, ale tak naprawdę jesteśmy normalną rodziną" - komentował w jednym z wywiadów.