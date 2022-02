Albumowa wersja "Bring Me to Life" z gościnnym udziałem Paula McCoya z zespołu 12 Stones, znalazła się na ścieżce dźwiękowej do ekranizacji komiksu Marvela, pt. "Daredevil".

W zeszłym roku Amy rozmawiała z niemieckim Sonic Seducer o lirycznej inspiracji do piosenki.

"Pamiętam, o czym było "Bring Me To Life", ponieważ napisałam to o moim obecnym mężu, zanim się pobraliśmy" - powiedziała.

"To był ten moment, byłam w trudnym miejscu i w złym związku. A mój mąż, Josh, był wtedy tylko przyjacielem i osobą, którą ledwo znałam. To był może trzeci lub czwarty raz jak się spotkaliśmy. I poszliśmy usiąść w restauracji, podczas gdy nasi przyjaciele parkowali samochód. Usiedliśmy naprzeciw siebie, a on spojrzał na mnie i powiedział: 'Jesteś szczęśliwa?'. Zaskoczyło mnie to i po prostu poczułam, że przeszyło moje serce, bo czułam że naprawdę dobrze udaje i nie da się mnie przejrzeć. I wtedy przyszedł mi do głowy cały pierwszy wers: 'Jak możesz zajrzeć w moje oczy, jak otwarte drzwi'. To naprawdę sprawiło, że poczułam i rozpoznałam tęsknotę za tym, że muszę znaleźć się w lepszym miejscu. I to sprawiło, że wyruszyłam w podróż. Niesamowite, że stała się piosenką, pierwszą piosenką, która doprowadziła nas na scenę i sprawiła, że wszyscy o nas usłyszeli, ponieważ dotyczyło to czegoś tak osobistego" - wyjaśniła Amy Lee.

W marcu zeszłego roku Lee powiedziała Alternative Press, że oryginalna wytwórnia grupy, Wind Up, zagroziła, że nie wyda debiutanckiego albumu grupy "Fallen", jeśli ona i jej koledzy z zespołu nie dodadzą męskiego głosu do prowadzącego singla "Bring Me To Life", uznając, że to byłoby bardziej przyswajalne dla radia.

"Fallen" sprzedał się w 17 milionach egzemplarzy i zdobył dwie nagrody Grammy, w tym "Best Rock Performance" za "Bring Me To Life".

Dzięki zdobyciu miliarda wyświetleń Evanescence dołącza do innych artystów hard rocka i heavy metalu, którzy dostali się do Billion Views Club: AC/DC ("Thunderstruck"), Metallica ("Nothing Else Matters"), Guns N' Roses ("Sweet Child O' Mine" i "November Rain"), Linkin Park ("Numb") i Queen ("Bohemian Rhapsody").

Najnowszy album Evanescence to "The Bitter Truth", który ukazał się w marcu 2021 roku roku nakładem BMG. Był to pierwszy od dziesięciu lat album zespołu z premierową muzyką.

