W tym roku Konkurs Piosenki Eurowizji Junior odbędzie się 11 grudnia w Erywaniu, stolicy Armenii. W zeszłym roku w Paryżu triumfowała Malena z utworem "Qami Qami", która wyprzedziła Sarę James z Polski ("Somebody"). Do tej pory Polska dwukrotnie wygrała konkurs - Roksana Węgiel w 2018 r. ("Anyone I Want to Be") i Viki Gabor w 2019 r. ("Superhero").

O tym kto będzie reprezentować, mieli zadecydować widzowie oraz jurorzy programu "Szansa na Sukces. Eurowizja Junior 2022". W finale programu wzięła udział czwórka młodych wokalistów, która została wyłoniona w poprzednich etapach: Natalia Smaś, Aleksander Maląg, Ida Wargskog oraz Laura Bączkiewicz, która jako pierwsza w historii programu do finału dostała się dzięki Złotemu Biletowi.

W ścisłym finale znaleźli się Laura oraz Olek, którzy zaprezentowali utwory przygotowane specjalnie na konkurs. Reprezentantką Polski na Eurowizję Junior 2022 została Laura Bączkiewicz z piosenką "To the moon" / "Lot na księżyc" ( zobacz! ). O wygranej przesądził wynik głosowania SMS-owego oraz jurorzy (Viki Gabor, Rafał Brzozowski i Marek Sierocki).

W sieci pojawiło się jednak sporo negatywnych komentarzy. Wielu widzów uważa, że to Aleksander powinien wygrać.

"Bez obrazy, ale powinien wygrać chłopiec", "Powtarzamy ten sam styl. Ten chłopiec to bomba. Wspaniały, super zachowanie na scenie, radzi sobie w każdym przypadku", "W tym roku Eurowizji nie wygramy", "Ustawka to jest, przecież jej głos niczym się nie wyróżnia" - czytamy w social mediach.

Wideo Laura Bączkiewicz - To the Moon - Grand Final - Szansa na Sukces. Eurowizja Junior 2022

Eurowizja Junior 2022: Kim jest Laura Bączkiewicz?

11-letnia Laura Bączkiewicz mieszka w Koninie. Na co dzień uczy się śpiewu w Studiu Piosenki Estradowej Hit. Oprócz muzyki interesuje się również dubbingiem, podkładając głos bohaterom bajek.

Szerszej publiczności dała się poznać w piątej edycji "The Voice Kids". Podczas przesłuchań Bączkiewicz przed trenerami wykonała utwór "Dancing Queen" Abby i odwróciła trzy fotele. Następnie trenerzy rozpoczęli targowanie się o uczestniczkę. Dawid Kwiatkowski, aby przekonać 10-latkę, zademonstrował swoje umiejętności akrobatyczne i zrobił gwiazdę. I to być może ostatecznie przesądziło, gdyż Laura trafiła do drużyny Kwiatkowskiego.

Na etapie Bitew wykonała utwór "Dobrze jest, jak jest" i znalazła się w gronie dziewięciu finalistów. W finale można było usłyszeć ją w piosence "Conga".

