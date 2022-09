W finale wzięła udział czwórka młodych wokalistów, która została wyłoniona w poprzednich etapach: Natalia Smaś, Aleksander Maląg, Ida Wargskog oraz Laura Bączkiewicz, która jako pierwsza w historii "Szansy na Sukces. Eurowizja Junior 2022" do finału dostała się dzięki Złotemu Biletowi.



Niedzielny program składał się z dwóch części. W pierwszym etapie wokaliści zaśpiewali piosenki, zgodne tematycznie z odcinkiem, w którym wystąpili. O tym, kto przejdzie do dogrywki, zdecydowali widzowie w głosowaniu SMS oraz jury. Uczestnicy zaśpiewali kolejno: "Rain On Me" Ariany Grande i Lady Gagi, "Somebody" Sary James, "Arcade" Duncana Laurence'a oraz "Hold my hand" Lady Gagi.

Reklama

W ścisłym finale znaleźli się Laura oraz Olek, którzy zaprezentowali utwory przygotowane specjalnie na konkurs. Reprezentantką Polski na Eurowizję Junior 2022 została Laura Bączkiewicz z piosenką "To the moon" / "Lot na księżyc". O wygranej przesądził wynik głosowania SMS-owego oraz jurorzy (Viki Gabor, Rafał Brzozowski i Marek Sierocki).

Wideo 🇵🇱 Laura Baczkiewicz - To The Moon - Szansa na Sukces 2022 (GRAND FINAL)

"Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2022" - uczestnicy

11-letnia Laura Bączkiewicz mieszka w Koninie. Na co dzień uczy się śpiewu w Studiu Piosenki Estradowej Hit (wielbia muzykę oraz dubbing). W piątej edycji "The Voice Kids" znalazła się w gronie dziewięciu finalistów.

Laura Bączkiewicz w "The Voice Kids": Gwiazdy i szpagaty

13-letni Aleksander Maląg z Łodzi skończył już szkołę muzyczną I stopnia. Największą pasją młodego wokalisty jest piłka nożna. W "The Voice Kids 5" dotarł do etapu Bitew.

Aleksander Maląg w finale "Szansy na sukces"

12-letnia Ida Wargskog mieszka w Warszawie z rodzicami i dwiema siostrami - starszą Hanią i młodszą Emmą. Wychowuje się w rodzinie polsko-szwedzkiej, jej tata jest pochodzenia szwedzkiego, dlatego drugim językiem dla Idy jest szwedzki. Biegle mówi po angielsku i bardzo lubi przyswajać nowe języki. Tworzy własne opowieści, pisze książki, a każdą wolną chwilę wykorzystuje na śpiewanie i kształcenie głosu. Ida w ekipie Barona i Tomsona znalazła się wśród finalistów "The Voice Kids 5".

Ida Wargskog zachwyciła w "The Voice Kids": "Jest księżniczką"

14-letnia Natalia Smaś w wieku 5 lat rozpoczęła naukę w szkole muzycznej I stopnia w Wieliczce. Półtora roku uczyła się gry na pianinie. Obecnie kształci się w prywatnej szkole wokalnej w Warszawie. W 2021 r. próbowała swoich sił w półfinale "Szansy na sukces. Eurowizja Junior".



Natalia Smaś w "Szansie na sukces. Eurowizja Junior 2021". Jak wypadła?



Eurowizja Junior 2022 - gdzie i kiedy odbędzie się konkurs?

W tym roku Konkurs Piosenki Eurowizji Junior odbędzie się 11 grudnia w Erywaniu, stolicy Armenii. W zeszłym roku w Paryżu triumfowała Malena z utworem "Qami Qami", która wyprzedziła Sarę James z Polski ("Somebody"). Do tej pory Polska dwukrotnie wygrała konkurs - Roksana Węgiel w 2018 r. ("Anyone I Want to Be") i Viki Gabor w 2019 r. ("Superhero").