26 lutego ruszyła kolejna, piąta już edycja popularnego programu "The Voice Kids". "Piąta edycja to jest walka" - zapowiadała Cleo, która zasiada na stołku trenerskim. Towarzyszą jej Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron, którzy po raz kolejny pojawią się w muzycznym talent show dla dzieci. W najnowszej edycji programu uczestniczą utalentowane wokalnie dzieci w wieku 8-14 lat.

Podczas pierwszego etapu - Przesłuchań w Ciemno, na scenie pojawi się ponad 70 charyzmatycznych małych wokalistów. Do Bitew przejdzie 54 uczestników, po 18 w drużynie każdego trenera. Sześcioro uczestników z każdego zespołu zaśpiewa ponownie w Sing Off, a troje z nich przejdzie do Wielkiego Finału, gdzie rozpocznie się ostateczna muzyczna walka o statuetkę piątej edycji "The Voice Kids" i 50 tysięcy złotych.



W pierwszym odcinku przesłuchań na scenie pojawiła się m.in. Ida Wargskog. Szybko okazało się, że młoda wokalistka posługuje się sprawnie dwoma językami: polskim i szwedzkim. Wszystko dzięki temu, że jej tata pochodzi ze Szwecji, mama jest Polką. Oprócz muzyki 11-latka interesuje się kosmosem.

Ida przed trenerami zaprezentowała się w piosence Elvisa Presleya "Can't help falling in love". Wokalistka zachwyciła publiczność i trenerów - w trakcie jej występu odwróciły się wszystkie fotele. Ostatecznie Ida wybrała drużynę Tomsona i Barona.

Wideo Ida Wargskog - "Can't Help Falling In Love" - Przesłuchania w ciemno | The Voice Kids Poland 5

"W każdej drużynie powinna się znaleźć chociaż jedna księżniczka. Nie musi być wcale wysoka, może być malutka, ponieważ o fakcie bycia księżniczką świadczy jej talent oraz urok osobisty. I niewątpliwie wszystkie te zalety posiada Ida" - skomentował Baron.