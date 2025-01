Kilka razy podejmowała próby rzucenia nałogu. Podczas podróży do Gruzji wielokrotnie podejmowała decyzję o odstawieniu używek, ale dopiero po powrocie do Warszawy zdecydowała się stanąć naprzeciw własnych demonów.

"Jak wróciłam do Warszawy, to było apogeum na każdym polu, ale najbardziej na polu psychicznym. Nie dźwigałam tego tematu, to nie działało na mnie tak, jak wcześniej. Psychoaktywne wytwory wyobraźni sprowokowały mnie do tego, że już nie mam wyjścia" - wspominała w podkaście "Po odwyku" Jakuba Żulczyka i Juliusza Strachoty.