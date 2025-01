Brytyjski duet Eurythmics, w którego skład wchodzili Annie Lennox oraz Dave Stewart, zasłynął na świecie dzięki przebojowi "Sweet Dreams (Are Made Of This)". Piosenka była czwartym singlem, pochodzącym z albumu o tym samym tytule. Ukazała się w 1983 r. i bardzo szybko dotarła do 1. miejsca listy przebojów w USA i 2. miejsca w Wielkiej Brytanii.

Piosenka była wyrazem beznadziejnego samopoczucia Annie Lennox

Utwór napisany został niedługo po tym, jak grupa The Tourists - do której wcześniej należeli Lennox i Stewart - rozpadła się. Wokalistka wyjaśniła po latach, że tekst piosenki odzwierciedlał nieszczęśliwy dla muzyków okres.

"Piosenka była wyrazem tego, jak się czułam: beznadziejnie i nihilistycznie" - stwierdziła Annie Lennox. Dave uznał wówczas, że utwór nabrał zbyt mrocznego wydźwięku, więc prędko dołożył swój fragment tekstu. "Podnieś głowę, idź dalej. Trzymaj głowę wysoko, idź dalej" - słyszymy obecnie w kompozycji. Muzyk stworzył pewnego rodzaju powtarzającą się mantrę, która miała być przebłyskiem nadziei.

"Sweet Dreams (Are Made Of This)" to jedna z najpopularniejszych piosenek Eurythmics

"Sweet Dreams (Are Made Of This)" po dziś dzień uznawane jest za najpopularniejszą kompozycję zespołu. Piosenka bez wątpienia przetrwała próbę czasu. Zaledwie pięć lat temu wprowadzono ją do prestiżowej Grammy Hall of Fame. W 2023 r. została wybrana przez Bibliotekę Kongresu Stanów Zjednoczonych do zachowania w Krajowym Rejestrze Nagrań.

Klip do piosenki Eurythmics przekroczył próg miliarda wyświetleń

Nie tylko tekst i melodia piosenki zostały docenione po latach. Klip, który brytyjscy muzycy nagrali do "Sweet Dreams" również odniósł niebywały sukces. Właśnie dołączył do "klubu miliarderów YouTube'a". Oznacza to, że przekroczył próg miliarda wyświetleń w serwisie. To pierwszy teledysk Eurythmics, który pobił tak pokaźny rekord.

Klip do "Sweet Dreams (Are Made Of This)" został wyreżyserowany przez Chrisa Ashbrooka. "Ludzie oszaleli na jego punkcie. Teledysk był stale emitowany na MTV. Chciałem skomentować branżę muzyczną, ale także stworzyć coś w rodzaju sztuki performatywnej. Więc stworzyliśmy makietę sali konferencyjnej wytwórni płytowej w studiu przy Wardour Street i umieściliśmy w niej krowę, aby podkreślić rzeczywistość" - mówił Dave Stewart.

Kadr z teledysku do "Sweet Dreams (Are Made Of This)" Eurythmics Steve Rapport/Getty Images Getty Images

Teledysk do "Sweet Dreams" odniósł sukces dzięki kontrowersyjnemu wizerunkowi Annie Lennox?

Teledysk wywołał spore poruszenie wśród słuchaczy Eurythmics. W mediach aż huczało o wizerunku Annie Lennox, który został zaprezentowany w klipie. "Próbowałam być przeciwieństwem stereotypu piosenkarki. Chciałam być silna jak mężczyzna, równa Dave'owi i postrzegana w ten sposób" - tłumaczyła artystka.

Lennox wystąpiła w teledysku z pomarańczowymi, bardzo krótko ściętymi włosami i w męskim garniturze. Starała się swoim wyglądem przełamać stereotyp "kobiecej gwiazdy popu", który wówczas panował.

