"Dumka na dwa serca" uznawana jest za jeden z najpopularniejszych przebojów polskiej muzyki filmowej. Melodię stworzył Krzesimir Dębski , a autorem tekstu jest Jacek Cygan . Wykonywana przez Edytę Górniak i Mieczysława Szcześniaka klimatyczna piosenka wprowadziła niezwykłą atmosferę do filmu "Ogniem i mieczem" , nakręconego przez Jerzego Hoffmana . Okazuje się jednak, że pierwotnie utwór powstał z myślą o zupełnie innej artystce. Miał być kompozycją solową.

Dla kogo została napisana "Dumka na dwa serca"? Pierwotnie miała to być piosenka solowa

"Pierwotnie to miała być pieśń wykonywana przez filmową Helenę. Ja to więc napisałem pod kątem Izabelli Scorupco, ale ona się nie zgodziła. To znaczy: powiedziała, że nie da sobie rady, chociaż ja wierzyłem w jej umiejętności wokalne" - wyznał Jacek Cygan w wywiadzie z Gazetą.pl.