Utwór "Is This Love" został nagrany we współpracy z autorem hitu "In Da Club" w 2009 roku.

Za produkcję piosenki odpowiada legendarny Dr.Dre, jednak przez 13 lat piosenka nie trafiła do rąk słuchaczy. Będzie tym większą atrakcją, gdyż fani wciąż liczą na powrót tego uwielbianego hip hopowego duetu. Muzyczna niespodzianka, która znajdzie się na nadchodzącym krążku Eminema, nieco zaspokoi ich apetyt.

A że to właśnie ta kompozycja będzie trzecim utworem, który wzbogaci dotychczasowy muzyczny dorobek Eminema, wywęszyli fani rapera. Choć album w formie klasycznych kaset, płyt CD ukaże się dopiero 5 sierpnia, do przedsprzedaży trafiła limitowana kolekcja płyt winylowych z albumem "Curtain Call 2". Jak relacjonował serwis Hip Hop and More, słuchacze wyłapali, że poza doskonale znanymi utworami, na krążku jest jeden, którego nie kojarzą ze wspólnych projektów Eminema i 50 Centa. Jak się okazuje, nagrany 13 lat temu, utwór będzie jedną z trzech nowości na płycie.

Eminem postanowił też zabrać słuchaczy w podróż w czasie po swoich największych przebojach. Na płycie znajdą się m.in. takie utwory, jak: "Love The Way You Lie", "The Monster" nagrane wspólnie z Rihanną.

