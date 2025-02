Po latach Polsat reaktywował swój muzyczny talent show "Must Be The Music". 7 marca (godz. 19:55) widzowie zobaczą pierwszy odcinek niemal całkowicie zmienionego programu.

Uczestników oceniać będą Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka (Zakopower) i Miuosh. Jako prowadzący pojawią się Maciej Rock (jako jedyny pozostał z poprzedniej ekipy), Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski.

Ruda z Red Lips pokaże kulisy "Must Be The Music". Co już wiemy?

Teraz dowiedzieliśmy się, że materiały zza kulis przygotuje Joanna "Ruda" Lazer, wokalistka grupy Red Lips.

"Niespodzianka, przywitajcie ciepło Rudą z Red Lips, która zabierze Was na backstage #MustBeTheMusic i porozmawia z naszymi uczestnikami. Śledźcie nasze social media i zaglądajcie za kulisy nowej edycji" - czytamy na Instagramie.

Przypomnijmy, że zespół Red Lips powstał w 2009 r. w Warszawie. Dwa lata później grupa została wyłoniona spośród 10 tysięcy wykonawców, którzy wzięli udział w preselekcjach do pierwszej edycji "Must Be The Music. Tylko muzyka" w Polsacie. Kora Jackowska, Elżbieta Zapendowska, Adam Sztaba i Wojciech "Łozo" Łozowski jednogłośnie zakwalifikowali Red Lips do półfinałowych odcinków na żywo, doceniając charyzmę wokalistki Rudej i profesjonalizm muzyków.

- Z Rudą poznaliśmy się na koncertach, podczas których graliśmy na jednej scenie w czasie letniego sezonu. Chwilę później Ruda przyjechała do Warszawy na studia, miała 18 lat, blond włosy i bardzo chciała śpiewać. Dostrzegaliśmy w niej potencjał wokalny i sceniczny. Była to jednak zupełnie inna osoba niż dziś. Obecnie dojrzała, świadoma kobieta i artystka, wtedy pokorna, trochę zagubiona, młoda dziewczyna, która przyjechała z małego miasta bez kasy i nie mając jeszcze precyzyjnego pomysłu na siebie, chciała robić to, co kochała najbardziej - chciała śpiewać - wspominał w rozmowie z Interią początki zespołu Łukasz Lazer, gitarzysta, kompozytor i producent Red Lips, prywatnie od 2016 r. mąż Rudej.

Półfinaliści "Must Be The Music" największy sukces odnieśli za sprawą piosenki, która dała tytuł debiutanckiej płycie - "To co nam było" (2013). Dzięki temu singlowi grupa wystąpiła m.in. na festiwalach w Opolu (Superjedynka za przebój) i TOPtrendy w Sopocie. Do tej pory klip zanotował ponad 38 mln odsłon.

Ruda gwiazdą Polsatu. Gdzie jeszcze wystąpiła?

Joanna Lazer w późniejszych latach dała się poznać widzom Polsatu z takich programów, jak m.in. "Twoja twarz brzmi znajomo" (piąte miejsce w 10. odsłonie - 2018 r.), "Dancing with the Stars - Taniec z gwiazdami" (dziewiąta lokata w 10. edycji - 2019 r.), "Śpiewajmy razem. All Together Now" (jako jedna ze stu jurorów) i "Ninja Warrior Polska".

Ruda razem z Łukaszem Lazerem na scenie gościnnie wsparli ostatnio Orkiestrę Dorosłych Dzieci. W podstawowym składzie tej supergrupy przypominającej wielkie hity polskiego rocka z lat 80. i 90. występują muzycy znani z m.in. grup Turbo, Ira, Oddział Zamknięty i Acid Drinkers.

