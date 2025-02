Niespodzianka od "Must Be The Music"! Czego słuchają jurorzy programu?

Przypomnijmy, że program "Must Be The Music" wraca po latach na antenę Polsatu. Pierwszy odcinek zobaczymy już 7 marca.

W nowej edycji uczestników oceniać będzie nowe jury w składzie: Sebastian Karpiel-Bułecka, Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski i Miuosh,

Czego słuchają jurorzy "Must Be The Music"?

Sebastian Karpiel-Bułecka, lider zespołu Zakopower, komponuje brzmienia inspirowane muzyką folkową i góralską. Natalia Szroeder, znana z subtelnych popowych melodii, tworzy utwory pełne emocji i liryzmu.

Dawid Kwiatkowski, idol młodego pokolenia, ma w swoim dorobku energetyczne kawałki popowe, które porywają do tańca. Miuosh, ceniony raper i producent, wykonuje utwory z pogranicza hip-hopu i muzyki alternatywnej.

"Must Be The Music – jurorska playlista" to doskonała okazja, aby poznać muzyczne inspiracje osób oceniających uczestników programu. Playlista dostępna jest na platformie Spotify i już cieszy się dużym zainteresowaniem słuchaczy.

"Słuchanie i odkrywanie utworów, które kształtują muzyczne światy jurorów 'Must Be The Music' być może stanie się inspiracją dla wszystkich poszukujących nowych muzycznych doznań" - czytamy w opisie niespodzianki.

Dawid Kwiatkowski szczerze o nowej edycji "Must Be The Music". "Brali operatora i wywracali go z kamerą" INTERIA.PL