Marilyn Manson to jeden z największych skandalistów we współczesnej muzyce. Amerykański artysta znany jest ze swoich kontrowersyjnych tekstów piosenek i prowokacyjnego zachowania. Wzbudza skrajne emocje przede wszystkim ze względu na swoje sceniczne alter ego, inspirujące się seryjnymi mordercami i ikonami popkultury. Wywoływał aferę za aferą, zwłaszcza w latach 90., lecz także wtedy udało mu się wspiąć na wyżyny popularności.

Marilyn Manson powróci do Polski po siedmiu latach

Twórczość Mansona oscyluje wokół industrialnego rocka, metalu i glam rocka. Choć artysta obecny jest na scenie już ponad 30 lat wciąż aktywnie tworzy i koncertuje. Właśnie ogłosił jesienną część tournee "One Assassination Under God World Tour", z którym pod koniec roku zawita do Europy. Jednym z przystanków na trasie będzie Polska!