Mandaryna to jedna z gwiazd, którym festiwal w sopockiej Operze Leśnej przyniósł sławę na długie lata. Pamiętny występ piosenkarki z przebojem "Ev'ry Night" z 2005 r. był jednym z najszerzej komentowanych w dziejach polskiej telewizji. Gwiazda dała wyjątkowy koncert, któremu niestety daleko było do tych udanych. Strasznie fałszowała, a po wykonaniu utworu zanosiła się płaczem. Wpadka przeszkodziła jej w kontynuowaniu kariery wokalnej i ciągnie się za gwiazdą latami. Do dziś występ Mandaryny chętnie wspominany jest w żartach.

"Nie chciałabym nikogo o to oskarżać, bo nikogo nie złapałam za rękę, natomiast było to podłożenie świni. To nie jest tak, że człowiek przyjeżdża do Sopotu, wychodzi na scenę i niech się dzieje, co ma się dziać. Tam jest tydzień prób. Tam się zadziało mnóstwo dziwnych rzeczy. Miałam wychodzić jako druga czy trzecia. Tak naprawdę, widząc moje wspaniałe show, zostałam przestawiona jako ostatnia. Wtedy już wszystko można było odkręcić" - ujawniła po latach Mandaryna.