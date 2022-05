Pełna lista wykonawców, jakich usłyszymy w filmie "Elvis" Baza Luhrmanna, została opublikowana w mediach społecznościowych tej produkcji studia Warner Bros. Discovery. Znaleźli się na niej: Austin Butler (odtwórca roli Elvisa Presleya), Ann Nesby, Alton Mason, Chris Isaak, Denzel Curry, Doja Cat, Eminem, Ceelo Green, Gary Clark Jr., Jack White, Lanesha Randolph, Jazmine Sullivan, Kacey Musgraves, Kodi Smit-McPhee, Les Greene, Maneskin, Nardo Wick, Paravi, Rufus Thomas, Shonka Dukureh, Stevie Nicks, Swae Lee, Diplo, Tame Impala oraz Yola.

Wciąż nie wiadomo, jakie utwory Elvisa Presleya wykonają wymienieni wyżej artyści. Nie wiadomo też, czy wszystkie z nich usłyszymy w filmie, czy może znajdą się one jedynie na albumie ze ścieżką dźwiękową. Wiadomo, że nie wszystkie będą zupełnie nowe. Na liście artystów jest m.in. zmarły w 2001 roku Rufus Thomas. Można się też spodziewać, że nie wszyscy wymienieni artyści wykonają piosenki Presleya. W filmie Luhrmanna wcielają się oni w role innych artystów z tamtych czasów: Rosettę Tharpe (Yola), Arthura "Bigboya" Crudupa (Gary Clark Jr.), Big Mamę Thornton (Shonka Dukureh), Little Richarda (Alton Mason) czy Jimmiego Rodgersa (Kodi Smit-McPhee).

Kilka tajemnic odkryto już wcześniej. Kacey Musgraves podczas niedawnej MetGali zdradziła, że na potrzeby filmu "Elvis" wykonała piosenkę "Can’t Help Falling in Love". Wiadomo też, że Doja Cat nagrała utwór "Vegas", który został pierwszym oficjalnym singlem z filmowego albumu. Z kolei włoski zespół Maneskin wykonał utwór "If I Can Dream" - jego fragment grupa zaprezentowała podczas tegorocznego finału Eurowizji w Turynie.

