Dorota Gardias od niedawna próbuje przebić się na rynek muzyczny. W showbiznesie pojawiła się 15 lat temu poprzez pracę w TVN jako pogodynka i dziennikarka.

W 2009 roku została zwyciężczynią "Tańca z Gwiazdami", a później brała udział w sesjach zdjęciowych do największych polskich magazynów. Mogliśmy ją oglądać także jako uczestniczkę programów "Azji Express" i "Mask Singer".

Rok temu wraz z Szymonem "Kuzynem" Owczarkiem wydała singiel "Karmelowy Popcorn", który zdobył zaledwie kilka tysięcy odtworzeń. Jednak Gardias nie poprzestaje i liczy na prawdziwy sukces. Zapowiada solową piosenkę na Euro 2024.

Reklama

Dorota Gardias z piosenką na Euro. "Boję się, że to nasza piosenka na mistrzostwa"

Z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej wiele polskich artystów decyduje się wydać krajowy "hymn" tego wydarzenia, aby motywować piłkarzy do rywalizacji o zwycięstwo.

Największą popularność zgarnął utwór "Endless Summer" Oceany, zbliżający się do 100 milionów wyświetleń na YouTube. Starsze pokolenia mogą jeszcze pamiętać "Fultbol" Maryli Rodowicz, który wykonała na Euro 1974. Na przestrzeni ostatnich lat najbardziej zaskakującym hitem okazał się "Koko Euro Spoko" zespołu Jarzębina z 2012 roku.

Na Euro 2024 swoją piosenkę zdecydowała się niespodziewanie wydać także Dorota Gardias. Dziennikarka opublikowała na swoim TikToku fragment "Futbolowego Balu", którego premiera odbędzie się 10 czerwca. Możemy usłyszeć muzykę utrzymaną w popowym bicie, któremu towarzyszy rockowa gitara. Nie zabrakło także rymowanego tekstu związanego z piłką nożną. Z całego fragmentu najbardziej wybija się śpiew Doroty Gardias.

Użytkownicy podzielili swoją gorzką opinią w komentarzach pod TikTokiem: "To żart?", "Boję się, że to nasza piosenka na mistrzostwa", "tego nie da się odsłuchać niestety", "zmieniła profesję szkoda słów do śpiewania jej daleko".

Czy "Futbolowy Bal" okaże się hitem na miarę “Koko Euro Spoko"? Przekonamy się po premierze.

Wideo youtube