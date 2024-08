W ostatnim czasie wiele gwiazd muzyki protestowało wobec pomysłów wykorzystania ich piosenek na wiecach Donalda Trumpa. Na liście znaleźli się m.in.: Adele, Aerosmith, Bruce Springsteen, Elton John, Leonard Cohen, Pharrell Williams, Phil Collins, Rihanna, The Rolling Stones i The White Stripes. Ostatnio stanowcze oświadczenie wobec sięgnięcia po przebój "My Heart Will Go On" wystosowała Celine Dion.