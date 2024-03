Przypomnijmy, że tegoroczna gala Fryderyków została zorganizowana ponownie w Gliwicach. Rekordową liczbę ośmiu nominacji do Fryderyków otrzymał Vito Bambino. Po pięć nominacji otrzymali Daria Zawiałow, sanah, Hania Rani, Mrozu oraz Lech Janerka.

Transmitowana przez m.in. przez stację TVN gala została podzielona na trzy części: Superstars, Odkrycia oraz Giganci.

Ostatecznie największym triumfatorem był nieobecny na gali Lech Janerka, który zgarnął aż pięć statuetek - w tym dla artysty roku, autora roku i utwór roku. W innych kategoriach triumfowali również wspomniani już Daria Zawiałow, Hania Rani czy Daria ze Śląska.

Fryderyki 2024: Znamy polski przebój 30-lecia! Nie obeszło się bez wpadki

Dzięki głosowaniu nie jury, a słuchaczy i internautów, wybrano najważniejszy hit ostatnich lat. Przebojem trzydziestolecia okrzyknięto piosenkę Myslovitz, "Długość dźwięku samotności". Kompozycja napisana przez Jacka Kuderskiego i Wojciecha Powagę-Grabowskiego wykonywana była w zespole przez Artura Rojka. Mimo to wokalista nie został nawet wspomniany na scenie.

Zdjęcie Wojciech Powaga-Grabowski i Jacek Kuderski, twórcy piosenki / Filip Radwański / AKPA

Dopiero po przyznaniu statuetki zabrał głos w mediach społecznościowych i podziękował fanom za wybór utworu. "Do dzisiaj wykonując tę piosenkę, czuję takie same emocje jak wtedy, gdy śpiewałem ją pierwszy raz z Myslovitz. Cieszę się, że dla Was ten utwór też jest ważny i wybraliście go Fryderykowym Przebojem 30-lecia. Dzięki!" - napisał Rojek.

Kilka minut później w sieci pojawił się wpis byłych kolegów wokalisty, który od paru lat koncertuje z Mateuszem Parzymięso. "Długość dźwięku samotności" przebojem 30-lecia! Dziękujemy wam za to wyróżnienie, to dla nas zaszczyt, że jesteście z nami od tylu lat. Ta nagroda daje nam napęd do kolejnych działań. Pozdrawiamy Artura Rojka, z którym 25 lat temu nagraliśmy ten utwór" - czytamy we wpisie.

O czym opowiada piosenka "Długość dźwięku samotności"? Jak wyznał w rozmowie z portalem rockgaweda.pl autor tekstu, jest to utwór nieco autobiograficzny.

"Niektóre moje teksty powstają podczas długich dni pracy, przemyśleń, przeglądania notatek, wspomnień. Gdy dorastałem, prowadziłem zeszyt z drobnymi zapiskami, ale słowa piosenki szły prosto z głowy, choć nie przeczę - były inspirowane wspomnieniami z dzieciństwa. Praca nad tekstem szła jak krew z nosa. Był to już chyba ostatni dzień studia, chłopaki nagrywali wokale i czekali, a ja w domu mojej dziewczyny siedziałem w pokoju na podłodze i próbowałem zmusić głowę do myślenia. Pisałem przez noc. W końcu około ósmej nad ranem zadzwoniłem do chłopaków i podyktowałem to co wymyśliłem, a potem poszedłem spać. Nie było już czasu na konsultacje, więc Przemek z Arturem (Przemysław Myszor i Artur Rojek - red.) sami trochę poprawili drugą zwrotkę i refren. Ta piosenka jest bardzo o mnie. Wtedy, gdy tak miałem raptem parę godzin by coś sklecić, pomyślałem: 'Napiszę o sobie, przecież tak będzie najłatwiej'" - wspominał gitarzysta.

Fryderyki 2024. Pełna lista zwycięzców:

ALBUM ROKU POP: Daria Zawiałow - "Dziewczyna Pop"

ALBUM ROKU INDIE POP: Daria ze Śląska - "Tu była"

ALBUM ROKU HIP HOP: Łona x Konieczny x Krupa - "TAXI"

ALBUM ROKU SOUL/R&B/REGGAE: Paulina Przybysz - "Wracając"

ALBUM ROKU ROCK: WaluśKraksaKryzys - "+piekło+niebo+"

UTWÓR ROKU: Lech Janerka - "D*pa jak sofa"

ALBUM ROKU BLUES: Porter/Karczewska - "On The Wrong Planet"

ALBUM ROKU METAL: Flapjack - "Sugar Free"

ARTYSTKA ROKU: Hania Rani

ARTYSTA ROKU: Lech Janerka

ZESPÓŁ / PROJEKT ARTYSTYCZNY ROKU: Łona x Konieczny x Krupa

TELEDYSK ROKU: Krzysztof Kiziewicz - za teledysk: "Bym poszedł "- Łona x Konieczny x Krupa

NAJLEPSZE NOWE WYKONANIE: Mrozu - "Nie stało się nic (MTV Unplugged)"

NAJLEPSZE NAGRANIE KONCERTOWE: Mrozu - "MTV Unplugged"

PRODUCENT/PRODUCENTKA/TEAM PRODUCENCKI ROKU: Hania Rani

ALBUM ROKU MUZYKA FILMOWA, TEATRALNA, ILUSTRACYJNA: L.U.C. & Rebel Babel Film Orchestra - "Chłopi"

FONOGRAFICZNY DEBIUT ROKU: Daria ze Śląska

KOMPOZYTOR/KOMPOZYTORKA/TEAM KOMPOZYTORSKI ROKU: Lech Janerka

AUTOR/AUTORKA/TEAM AUTORSKI ROKU: Lech Janerka

ALBUM ROKU ELEKTRONIKA: Zima Stulecia - "Minus 30 stopni C"

ALBUM ROKU ALTERNATYWA: Lech Janerka - "Gipsowy odlew falsyfikatu"

ALBUM ROKU MUZYKA DZIECIĘCA: Czesław Mozil i Grajkowie Przyszłości - "Inwazja Nerdów vol. 1"

ALBUM ROKU PIOSENKA POETYCKA I LITERACKA: Katarzyna Groniec - "Konstelacje"

ALBUM ROKU MUZYKA KORZENI: EABS meets JAUBI - " In Search of a Better Tomorrow"

FONOGRAFICZNY DEBIUT ROKU JAZZ: Michał Aftyka

ARTYSTA ROKU JAZZ: Aga Derlak i Zbigniew Jakubek

ALBUM ROKU JAZZ: Aga Derlak - "Parallel" oraz Andrzej Święs Trio - "Flying Lion".