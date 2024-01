Już wkrótce ukaże się specjalna edycja albumu "Miłość w czasach popkultury (25th Anniversary Edition)". W sklepach pojawi się dokładnie 23 lutego - tym razem na podwójnym, przezroczystym winylu w opakowaniu typu gatefold i w kopertach z tekstami piosenek. Na fanów tradycyjnych płyt kompaktowych czekać będzie również wydanie na 2 CD, które było niedostępne na rynku przez wiele lat. Oba wydania z oryginalną okładką ze zdjęciem autorstwa Ryszarda Horowitza.



Oryginalnie wydany 25 października 1999 roku album pełen był perełek, które zdobyły sporą popularność zarówno wśród słuchaczy, jak i w stacjach radiowych. Promowany był mocnymi, nośnymi, melodyjnymi singlami, które po prostu musiały wpaść w ucho. To właśnie z tej płyty pochodzą niezapomniane przeboje jak "My", "Chłopcy", "Dla Ciebie", czy wspomniana "Długość dźwięku samotności". W bardzo krótkim czasie album pokrył się złotem i platyną, a w 2000 roku był trzecim najlepiej sprzedającym się krążkiem w Polsce. Do dziś rozszedł się w ponad 200 tysiącach egzemplarzy!

Album został doceniony nie tylko przez słuchaczy, ale też krytyków. Panowie z Myslovitz zostali również nagrodzeni Fryderykami w kategoriach Piosenka Roku za utwory "Chłopcy" i "Długość dźwięku samotności", Teledysk Roku za "Dla Ciebie" w reżyserii Krzysztofa Pawłowskiego, Album Roku hard & heavy, jak również zostali okrzyknięci Grupą Roku.

Czwarty studyjny krążek Myslovitz łączy kilka stylów muzycznych w różnorodnych kompozycjach i kipią szczerymi emocjami. Każda z nich jest pełna wiarygodności i lekkości, opowiada o smutku, nostalgii, miłości, samoakceptacji. Wielu słuchaczy przez 25 lat od pierwszego wydania utożsamia się z tą muzyką, a zwolennicy gitarowych brzmień zachwyceni są energią i dynamiką płynącą z tego albumu. Wisienką na torcie jest charakterystyczny wokal Artura Rojka.

Zdjęcie Tak prezentuje się specjalne, winylowe wydanie albumu Myslovitz "Miłość w czasach popkultury" na 25-lecie krążka / Sony Music / materiały prasowe

Tracklista Myslovitz - "Miłość w czasach popkultury (25th Anniversary Edition) 2 LP:

LP 1



Strona A



1. Chłopcy



2. Nienawiść



3. Długość dźwięku samotności



4. Dla Ciebie



5. Peggy Sue nie wyszła za mąż



6. Gdzieś



Strona B



1. Kraków



2. Miłość w czasach popkultury



3. Noc



4. Alexander



5. My



6. Zamiana



LP 2 - Demo Version



Strona A



1. Chłopcy



2. Nienawiść



3. Długość dźwięku samotności



4. Dla Ciebie



5. Peggy Sue nie wyszła za mąż



6. Gdzieś



7. Kraków



Strona B



1. Miłość w czasach popkultury



2. Noc



3. Alexander



4. My



5. Zamiana



6. Książka z drogą w tytule