Przypomnijmy, że tegoroczna gala Fryderyków została zorganizowana ponownie w Gliwicach. Rekordową liczbę ośmiu nominacji do Fryderyków otrzymał Vito Bambino. Po pięć nominacji otrzymali Daria Zawiałow, sanah, Hania Rani, Mrozu oraz Lech Janerka.

Transmitowana przez m.in. przez stację TVN gala została podzielona na trzy części: Superstars, Odkrycia oraz Giganci.

Jeszcze przed telewizyjną transmisją przyznano część Fryderyków. Nagrody odebrali EABS (w kategorii album roku muzyka korzeni), Katarzyna Groniec (album roku piosenka poetycka i literacka), Zbigniew Jakubek (artysta roku jazz), Michał Aftyka (debiut roku jazz), Porter/Karczewska (album roku blues), Flapjack (album roku metal), Zima Stulecia (album roku elektronika), Paulina Przybysz (album roku soul, R&B, reggae), L.U.C. i Rebel Babel Film Orchestra (album roku muzyka filmowa, teatralna i ilustracyjna), Czesław Mozil i Grajkowie Przyszłości (album roku muzyka dziecięca), Hania Rani (producent/producentka), Lech Janerka (autor/autorka, kompozytor/kompozytorka i album roku alternatywa), Krzysztof Kiziewicz (teledysk roku), Łona x Konieczny x Krupa (zespół/projekt muzyczny), Mrozu (najlepsze nowe wykonanie i najlepsze nagranie koncertowe).



Mery Spolsky i Ralph Kaminski z mocnym otwarciem Fryderyków

Telewizyjną galę rozpoczęły trzy występy. Margaret wykonała utwór "Wielki błękit", Daria Zawiałow zaśpiewała przebój "Złamane serce jest OK", a ostatni na scenie pojawili się Ralph Kaminski z Mery Spolsky i wykonali numer "Pies i Suka".

Kaminski na scenie pojawił się w kostiumie psa, natomiast Mery Spolsky przywitała się z widzami w sukni ślubnej, którą po chwili zrzuciła, odsłaniając swój lateksowy strój. Duet swój występ zwieńczył pocałunkiem.

Po pierwszych występach Mery Spolsky dołączyła do reszty prowadzących - Gabi Drzewieckiej, Marcina Prokopa i Oli Filipek z RMF FM.



Następnie poznaliśmy nagrodzonych w dwóch ważnych kategoriach. Artystką roku została Hania Rani. W jej imieniu nagrodę odebrała Natalia Przybysz. Wokalistka, na prośbę nieobecnej Rani, zatańczyła na scenie. Następnie artystą roku został Lech Janerka. Muzyk nie mógł pojawić się na gali, gdyż jak wytłumaczono dzień po Fryderykach rozpoczyna swoją trasę koncertową w największych polskich miastach.

Zanim poznaliśmy kolejnego wyróżnionego artystę, scenę przejął zespół Kwiat Jabłoni. Rodzinny duet wykonał dwa utwory ze swojej ostatniej płyty "Pokaz Slajdów" - "Od nowa" i "Byłominęło".

Następnie nagrodę w kategorii album roku pop zagarnęła Daria Zawiałow. "Nie potrafię tego robić, nie mam szczęścia do przemów. Ale mam szczęście do pięknych ludzi. Bez nich nie byłoby mnie tutaj" - mówiła artystka, która podziękowała m.in. producentowi płyty Bartkowi Dziedzicowi oraz wytwórni Sony Music.

Kolejny przed publicznością wystąpił Vito Bambino, który wykonał numer "Etna", a następnie przyznano nagrodę w kategorii hip hop, którą otrzymali Łona x Konieczny x Krupa.

Tę część gali zwieńczyło wręczenie Złotego Fryderyka Martynie Jakubowicz oraz występ trzech artystów, którzy przypomnieli wielkie polskie przeboje. Frank Leen, Kathia i Paulina Przybysz wykonali medley utworów: Myslovitz, Justyny Steczkowskiej, Varius Manx i Kasi Kowalskiej.



Daria ze Śląska debiutantką roku

Drugą część gali rozpoczął utwór "Jesień - Tańcuj". Na scenie pojawili się L.U.C. z Rebel Babel Film Orchestra, Kayah oraz zespól Dagadana. W dużo kameralnym anturażu zaprezentował się natomiast Chivas, który wykonał utwór "Anyżowe żelki".

Po chwili na scenie pojawiła się Daria Zawiałow, która wręczyła nagrodę w kategorii debiut roku. Statuetkę otrzymała Daria ze Śląska, która podziękowała swojej wytwórni Jazzboy Records oraz mężowi.

Po kolejnym występie na scenie (Oskar Cyms i Carla Fernandes zaśpiewali utwór z "Akademii pana Kleksa" ) przyznano nagrodę w kategorii album roku. Tą otrzymał WaluśKraksaKryzys.

"Dziękuję Bogu, że mnie wyprowadził na manowce" - mówił Waluś w trakcie swoich oryginalnych podziękowań. Po chwili muzyk pojawił się u boku Kasi Lins i wykonał z nią utwór "Do śmierci mamy czas".

Statuetkę za utwór roku otrzymał Lech Janerka z piosenkę "D*pa jak sofa". Była to piąta nagroda tego wieczoru dla wielkiego nieobecnego.

Złotego Fryderyka z rąk Palucha odebrał natomiast DJ 600V. Słynny producent zadedykował nagrodę swoim rodzicom, w tym nieżyjącemu ojcu.

Koniec drugiej części koncertu to występy Kasi Sochackiej (wykonała "Madison") oraz Rosalie., Tomasza Ziętka i Pauliny Przybysz. Trio wykonało klasyki polskiej piosenki - "Tego chciałam", "Varsovie" i "Erę Retuszera".

Doda rozpaliła scenę. Marcin Prokop wymownie podsumował jej występ

Trzecią część rozpoczął występ Smolastego i Dody, którzy wykonali wspólnie jeden z największych przebojów 2023 roku - "Nim zajdzie słońce". Gdy wokalista pożegnał się z publicznością, publiczność rozgrzała Doda utworem "Mama".

"Trudno oprzeć się takiemu bioderku" - mówił Marcin Prokop. Chwilę później Kaśka Sochacka wręczyła nagrodę w kategorii album roku indie pop. Otrzymała ją Daria ze Śląska. Wyraźnie zaskoczona artystka nie wiedziała, co powiedzieć. Wokalistka nie zeszła jednak ze sceny, a wykonała utwór "Gambino".

Następnie Złotym Fryderykiem uhonorowany został uhonorowany został perkusista Krzysztof Jonkisz. "Jazz potęgą jest i basta" - zakończył swoje przemówienie muzyk.

Ostatnimi zwycięzcami gali zostali natomiast Aga Derlak i Andrzej Święs Trio. Artyści otrzymali nagrodę ex aequo za jazzowy album roku.

Galę wspólnym występem zakończyli Dawid Tyszkowski i Skubas - wykonali medley utworów "Pola", "Dobry moment" i "Missisipi w ogniu".

Fryderyki 2024. Pełna lista zwycięzców:

ALBUM ROKU POP: Daria Zawiałow - "Dziewczyna Pop"

ALBUM ROKU INDIE POP: Daria ze Śląska - "Tu była"

ALBUM ROKU HIP HOP: Łona x Konieczny x Krupa - "TAXI"

ALBUM ROKU SOUL/R&B/REGGAE: Paulina Przybysz - "Wracając"

ALBUM ROKU ROCK: WaluśKraksaKryzys - "+piekło+niebo+"

UTWÓR ROKU: Lech Janerka - "D*pa jak sofa"

ALBUM ROKU BLUES: Porter/Karczewska - "On The Wrong Planet"

ALBUM ROKU METAL: Flapjack - "Sugar Free"

ARTYSTKA ROKU: Hania Rani

ARTYSTA ROKU: Lech Janerka

ZESPÓŁ / PROJEKT ARTYSTYCZNY ROKU: Łona x Konieczny x Krupa

TELEDYSK ROKU: Krzysztof Kiziewicz - za teledysk: "Bym poszedł "- Łona x Konieczny x Krupa

NAJLEPSZE NOWE WYKONANIE: Mrozu - "Nie stało się nic (MTV Unplugged)"

NAJLEPSZE NAGRANIE KONCERTOWE: Mrozu - "MTV Unplugged"

PRODUCENT/PRODUCENTKA/TEAM PRODUCENCKI ROKU: Hania Rani

ALBUM ROKU MUZYKA FILMOWA, TEATRALNA, ILUSTRACYJNA: L.U.C. & Rebel Babel Film Orchestra - "Chłopi"

FONOGRAFICZNY DEBIUT ROKU: Daria ze Śląska

KOMPOZYTOR/KOMPOZYTORKA/TEAM KOMPOZYTORSKI ROKU: Lech Janerka

AUTOR/AUTORKA/TEAM AUTORSKI ROKU: Lech Janerka

ALBUM ROKU ELEKTRONIKA: Zima Stulecia - "Minus 30 stopni C"

ALBUM ROKU ALTERNATYWA: Lech Janerka - "Gipsowy odlew falsyfikatu"

ALBUM ROKU MUZYKA DZIECIĘCA: Czesław Mozil i Grajkowie Przyszłości - "Inwazja Nerdów vol. 1"

ALBUM ROKU PIOSENKA POETYCKA I LITERACKA: Katarzyna Groniec - "Konstelacje"

ALBUM ROKU MUZYKA KORZENI: EABS meets JAUBI - " In Search of a Better Tomorrow"

FONOGRAFICZNY DEBIUT ROKU JAZZ: Michał Aftyka

ARTYSTA ROKU JAZZ: Aga Derlak i Zbigniew Jakubek

ALBUM ROKU JAZZ: Aga Derlak - "Parallel" oraz Andrzej Święs Trio - "Flying Lion".