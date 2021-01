Dawid Narożny w duecie z córką. Cover "Ona jest taka cudowna" i "Niewiara" grupy Piękni i Młodzi

"Udało mi się namówić Moją Piękną i Młodą Gwiazdę do nagrania trylogii" - cieszy się Dawid Narożny, prezentując duet ze swoją 10-letnią córką. Były wokalista discopolowej grupy Piękni i Młodzi sięgnął po dwa przeboje tego zespołu.

Pochodząca z Łomży formacja Piękni i Młodzi w krótkim czasie stała się jedną z największych gwiazd na scenie disco polo. Szeroka publiczność poznała trio dzięki siódmej edycji show "Must Be The Music" w Polsacie (2014). Grupa jako pierwszy przedstawiciel disco polo dotarła wówczas do finału.

Początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożny oraz Daniel Wilczewski.

Do najbardziej znanych utworów grupy należą piosenki "Ona jest taka cudowna" (ponad 83 mln odsłon, sprawdź! ), "Kocham się w tobie" (62 mln, zobacz! ), "Niewiara" (56 mln, zobacz! ), "Tak już bez ciebie" (52 mln, zobacz! ), "Chciałabym spać z tobą" (43 mln, zobacz! ) i "Jedno słowo" (32 mln, sprawdź! ).

Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają 10-letnią obecnie córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów.

Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie. Obecnie zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku Daniel Biczak.

Dawid Narożny rozpoczął wówczas solową karierę. Na własne konto zadebiutował utworem "Nosiłem kwiaty ci" ( sprawdź tekst! ). Przy powstaniu nagrania pomagał wokaliście Adam Konkol, lider grupy Łzy, który tworzy również dla gwiazd disco polo (m.in. Boys, Exaited, Top Girls, Etna, Czadoman, Power Play). Do tej pory klip ma ponad 3,9 mln odsłon.

Kolejne piosenki - "Prezent" ( posłuchaj! ) i "Pasujemy do siebie" ( posłuchaj! ) - zanotowały po kilkaset tysięcy odtworzeń. "Zrobię z ciebie pannę młodą" ( sprawdź! ) nagrany z Endrju ma ponad 1,3 mln. Po świątecznej piosence "Płatki śniegu lecą w dół (Magia Świąt)" i serii coverów (m.in. "Każdy swoje 10 minut ma" Seweryna Krajewskiego) przyszedł czas na nowy autorski numer "Pokochaj mnie".

Dawid Narożny nie zamierza zwalniać tempa - tym razem do współpracy zaprosił swoją córkę, przygotowując akustyczny miks dwóch przebojów grupy Piękni i Młodzi: "Ona jest taka cudowna" ( sprawdź! ) i "Niewiara" ( sprawdź! ).

"Niebawem kolejny numer naszego duetu! Jestem z Ciebie dumny Córcia...:))" - napisał wokalista pod klipem ze studia.

Internauci w komentarzach stwierdzili, że Gabi najwyraźniej odziedziczyła talent po tacie.