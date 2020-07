Dawid Narożny z solową piosenką. Zobacz teledysk "Nosiłem kwiaty ci"

Do sieci właśnie trafił teledysk "Nosiłem kwiaty ci", którym swoją solową karierę rozpoczyna Dawid Narożny, były wokalista discopolowej grupy Piękni i Młodzi.

Dawid Narożny prezentuje swój pierwszy solowy utwór

Przypomnijmy, że początkowo zespół Piękni i Młodzi tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożny oraz Daniel Wilczewski. Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają 10-letnią obecnie córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów.

2 stycznia (dwa dni po koncercie grupy podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem) doszło do sprzeczki między obiema parami. W jej efekcie do szpitala trafiła nowa ukochana Dawida Narożnego.

Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie. Obecnie zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku Daniel Biczak. Pierwszym nagraniem w nowym składzie był utwór "Bez siebie" ( sprawdź tekst! ), który w ciągu czterech miesięcy od premiery zanotował ponad 4,2 mln odsłon.



Pod koniec czerwca grupa wypuściła teledysk "Nowa ja", który jeszcze mocniej wybija Magdę Narożną jako liderkę. Towarzyszący jej panowie skupili się na swoich instrumentach, choć wcześniej udzielali się także wokalnie.

"Nie próbuj zatrzymać mnie / Dziś będę gwiazdą / A ty marnym tłem" - śpiewa Magda Narożna ( sprawdź pełny tekst! ), a internauci zwracają uwagę, że tekst może odnosić się do jej małżeństwa.

Klip w ciągu tygodnia zanotował ponad 720 tys. odsłon.



Tymczasem swoją pierwszą solową piosenkę wypuścił Dawid Narożny. Za piosenkę "Nosiłem kwiaty ci" odpowiadają Dawid Narożny i Adam Konkol, lider grupy Łzy, który tworzy również dla gwiazd disco polo (m.in. Boys, Exaited, Top Girls, Etna, Czadoman, Power Play).

W ciągu 16 godzin od premiery teledysk został odtworzony ponad 85 tys. razy.



"Nie chciałem, żeby to była piosenka 'jak do tej pory', chciałem by nie była typowa, ze względu na specyficzną sytuację w jego życiu. Świadomie chciałem by wywoływała emocje, by ludzie nie przeszli obojętnie jakkolwiek by nie była ich opinia, bo obojętność to najgorsze co może dziś spotkać artystę. Dawid Narożny jest bardzo dobrym wokalistą i mógłbym dla niego zrobić 10 piosenek w stylu Michaela Bublé i ludzie mówili by 'wow', tak właśnie 100 ludzi mówiło by 'wow' a 1 000 000 ludzi zapomniało by, że kiedykolwiek śpiewał. Artysta nie tylko powinien być utalentowany, ale i 'mądry', czego życzę każdemu artyście, bo kilku utalentowanych już znikło z mapy muzycznej na własne życzenie ;-). Artyści z którymi pracuję mogą zawsze na mnie liczyć w każdej kwestii, ale uwaga, bywam brutalnie szczery ;-)" - napisał na Facebooku Adam Konkol.



Sam Narożny dodaje, że nie zamyka się na określony gatunek muzyczny i że lubi "domieszki funkowe".

Wokaliście zawodowo pomaga także jego nowa partnerka Joanna, z którą spodziewa się dziecka. Narożny ujawnił, że ich wspólny potomek ma na świat przyjść w listopadzie.



"Pracujemy razem i pomaga mi we wszystkim. Naprawdę muszę przyznać, że gdyby nie ona, ciężko byłoby mi dopiąć wszystko na 'ostatni guzik'" - opowiada Dawid w rozmowie z disco-polo.info.

Do najbardziej znanych utworów grupy Piękni i Młodzi należą piosenki "Ona jest taka cudowna" (ponad 80 mln odsłon), "Kocham się w tobie" (60 mln), "Niewiara" (51 mln), "Tak już bez ciebie" (49 mln), "Chciałabym spać z tobą" (41 mln) i "Jedno słowo" (31 mln).

