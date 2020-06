Magda Narożna (Piękni i Młodzi) wbija szpilę byłemu mężowi? Zobacz teledysk "Nowa ja"

"Nowa ja" to premierowa piosenka discopolowej grupy Piękni i Młodzi. Nie brak komentarzy, że wokalistka Magda Narożna w ten sposób rozlicza się ze swoim byłym mężem Dawidem, który na początku roku został usunięty z zespołu.

Grupa Piękni i Młodzi jeszcze w starym składzie: od lewej Daniel Wilczewski, Magda Narożna i Dawid Narożny /ForumGwiazd / Agencja FORUM

Przypomnijmy, że początkowo zespół tworzyli małżonkowie Magdalena i Dawid Narożny oraz Daniel Wilczewski. Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają 9-letnią córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów.

2 stycznia (dwa dni po koncercie grupy podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem) doszło do sprzeczki między obiema parami. W jej efekcie do szpitala trafiła nowa ukochana Dawida Narożnego.

Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie. Obecnie zamiast Narożnego u boku jego byłej żony i Daniela Wilczewskiego występuje wokalista, gitarzysta i realizator dźwięku Daniel Biczak. Pierwszym nagraniem w nowym składzie był utwór "Bez siebie" ( sprawdź tekst! ), który w ciągu czterech miesięcy od premiery zanotował ponad 4,2 mln odsłon.



Teraz do sieci trafił teledysk "Nowa ja", który jeszcze mocniej wybija Magdę Narożną jako liderkę. Towarzyszący jej panowie skupili się na swoich instrumentach, choć wcześniej udzielali się także wokalnie.

"Nie próbuj zatrzymać mnie / Dziś będę gwiazdą / A ty marnym tłem" - śpiewa Magda Narożna, a internauci zwracają uwagę, że tekst może odnosić się do jej małżeństwa.

"Brudy małżeńskie niech zostawi w domu", "Też mam wrażenie, że to do byłego męża", "Tylko zemsta we łbie", "Pierwszy diss w muzyce disco polo?" - komentują widzowie.

Do najbardziej znanych utworów grupy należą piosenki "Ona jest taka cudowna" (ponad 80 mln odsłon), "Kocham się w tobie" (60 mln), "Niewiara" (51 mln), "Tak już bez ciebie" (49 mln), "Chciałabym spać z tobą" (41 mln) i "Jedno słowo" (31 mln).

