Trwa konflikt pomiędzy członkami zespołu Piękni i Młodzi. Fani oburzeni

Pomiędzy Magdaleną Narożną i jej byłym mężem, Dawidem, wciąż trwa konflikt. Okazją do kolejnych złośliwości stało się święto ich córki, Gabrysi.

Grupa Piękni i Młodzi w starym składzie: od lewej Daniel Wilczewski, Magda Narożna i Dawid Narożny /ForumGwiazd / Agencja FORUM

Przypomnijmy, że pochodząca z Łomży formacja Piękni i Młodzi w szybkim tempie zdobyła status gwiazdy disco polo.

Trio tworzyli Magdalena i Dawid Narożny oraz Daniel Wilczewski. Pod koniec czerwca 2019 r. na facebookowym profilu grupy pojawił się komunikat o rozwodzie liderów, którzy mają 9-letnią córkę Gabrielę. Byli małżonkowie postanowili wtedy kontynuować współpracę na scenie. Szybko okazało się, że oboje znaleźli już nowych partnerów.

2 stycznia (dwa dni po koncercie grupy podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem) doszło do sprzeczki między obiema parami. W jej efekcie do szpitala trafiła ukochana Dawida Narożnego.



Kłótnia między byłymi małżonkami doprowadziła do zmiany w składzie. "Formacja od tego momentu tworzy oraz koncertuje w składzie: Magdalena Narożna (liderka zespołu, wokalistka), Daniel Wilczewski (wokalista, klawiszowiec) oraz Daniel Biczak (wokalista, gitarzysta, realizator dźwięku)" - napisała wokalistka w oświadczeniu.

Teraz znów zrobiło się o nich głośno. Na początku z krytyką spotkało się zdjęcie zamieszczone przez wokalistkę Pięknych i Młodych. Fanom nie spodobała się stylizacja Narożnej, która według nich pokazała "zbyt dużo". "Musisz zainwestować w stylistę bo strój Twój jest tragiczny", "Wszystko super ale stanik nieee" - pisali.

Na Instagramie Dawida Narożnego także pojawiło się zdjęcie z Pierwszej Komunii Św. ich córki, Gabrysi. Z fotografii wyciął byłą żonę. Fani oskarżyli go o dziecinne zachowanie. "Niby dorośli, inteligentni, a takie głupoty robią", "Właśnie chciałam zapytać, czy ujrzymy zdjęcie z obojgiem rodziców, czy mieli na tyle odwagi, aby piękną pamiątkę miała córka? Bo to nie chodzi o to, która połowa da więcej, tylko czy macie sami dla siebie tyle szacunku i odwagi, aby dobrze wychować dziecko" - komentowali.



Fotografia została już usunięta. Piosenkarz udostępnił natomiast kolejną, na której pozuje ze swoją nową partnerką. "Super tylko nie wiem czemu Pan przyznaje rację komentującym że Magda ma cycki na wierzchu a nie ma. Za to pana obecna wybranka dopiero świeci cycami", "Czuć fałszywość... coraz bardziej nie mogę na nich patrzeć. Na sile wszystko pokazują. wielki hajt na magde A ona wygląda 100 razy gorzej i ona ma dopiero dekolt" (pisownia oryginalna) - oburzyli się fani.