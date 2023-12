"Hackney Diamonds" to pierwszy album studyjny The Rolling Stones z premierowym materiałem od czasu wydanego w 2005 r. "A Bigger Bang". Muzycy od tego czasu nieustannie bili kolejne rekordy za sprawą wyprzedanych światowych tras koncertowych. W 2016 r. ukazał się nagrodzony Grammy krążek "Blue & Lonesome". Zespół zaprezentował na nim nowe wersje bluesowych kawałków, które pomogły stworzyć brzmienie grupy. Album podbił listy sprzedaży na całym świecie.

Fanem nowego albumu nie jest najwidoczniej lider Blur. Wokalista w rozmowie z francuskim magazynem muzycznym "Les Inrockuptibles" wyraził zdziwienie, że legendarny zespół zdecydował się promować nowy album nazwą londyńskiej dzielnicy Hackney. Zdaniem Damona Albarna grupa nie ma z nią nic wspólnego, a jedynie wprowadziła spore zamieszanie wśród liczącej ponad 273 tys. osób społeczności.

"To naprawdę mnie zirytowało. Moja rodzina mieszka w Hackney i sposób, w jaki pojawili się w teatrze Hackney Empire, przeraził mnie" - stwierdza Albarn. "Nigdy nie zrobili nic w Hackney, nie grali tam, nic nie wnieśli. Po prostu się pojawili" - denerwuje się.

Damon Albarn (Blur) o nowej płycie The Rolling Stones: "Stali się gorsi"

Poza tym nowy album The Rolling Stones wydaje mu się być kolejnym krążkiem z tym samym materiałem, tylko w gorszym wydaniu. Nie podoba mu się także "uprzedmiotowienie" aktorki Sydney Sweeney w klipie do piosenki "Angry".

"Uwielbiam ideę poświęcenia swojego życia jednej rzeczy, w poszukiwaniu ideału. Ale prawda jest taka, że [Rolling Stonesi - przyp.] stali się gorsi. Gorsi przez tą uporczywą chęć pozostania sobą" - uważa muzyk. "To jest coś, czego nie rozumiem. Tworzenie dokładnie tej samej muzyki, tylko nie tak dobrej. W robieniu czegoś takiego nie może być żadnej radości" - zastanawia się Albarn.

Warto przypomnieć, że tytuł krążka "Hackney Diamonds" ma odnosić się niekoniecznie do rzeczonej dzielnicy Londynu, ale być raczej grą słów związaną ze znaczeniem słowa "hackneyed", które opisuje coś starego, nudnego lub coś, czemu brak oryginalności. Ponadto pełny tytuł w londyńskim slangu ma oznaczać po prostu potłuczone szkło. Nie bez znaczenia z pewnością jest też fakt, że "diamenty" z tytułu mogą być odniesieniem do sześćdziesiątej, diamentowej rocznicy istnienia The Rolling Stones, która przypadła na ubiegły rok. Hackney jest też rasą kuca - a wszyscy fani zespołu wiedzą, że ich miłośnikiem był zmarły w 2021 roku Charlie Watts.

The Rolling Stones wyda nową edycję "Hackney Diamonds". Tym razem z koncertem

W ubiegłym roku Stonesi występowali w ramach trasy Sixty przed niemal ćwiartką miliona fanów. The Rolling Stones sprzedali łącznie ponad 250 mln albumów na całym świecie. Wiadomo już, że 15 grudnia ukaże się nowe wydawnictwo - "Hackney Diamonds (Live Edition)". Poza materiałem z podstawowej wersji ostatniego albumu będzie zawierało także siedem utwór zagranych przez grupę podczas imprezy premierowej w nowojorskim klubie Racket. Kameralny koncert zgromadził zaledwie kilkaset osób - przyjaciół zespołu i fanów.

Na krążku znajdą się pierwsze koncertowe wykonania czterech piosenek z nowej płyty, w tym "Sweet Sounds of Heaven" z gościnnym udziałem Lady Gagi, a także trzy klasyczne utwory - "Shattered", "Tumbling Dice" oraz "Jumpin' Jack Flash".



Choć podczas koncertu na scenie w piosence "Bite My Head Off" zabrakło Paula McCartneya, to grupa promuje wydawnictwo nowym klipem ze słowami do utworu. Widać w nim także niepublikowane zdjęcia ze studia nagraniowego, a także z koncertu w Racket.

The Rolling Stones nagrali "Hackney Diamonds" w składzie: Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood. To pierwsza w dorobku zespołu współpraca z producentem i muzykiem Andrew Wattem.

The Rolling Stones - "Hackney Diamonds (Live Edition)". Lista utworów:

CD1



1. Angry



2. Get Close



3. Depending On You



4. Bite My Head Off



5. Whole Wide World



6. Dreamy Skies



7. Mess It Up



8. Live By The Sword



9. Driving Me Too Hard



10. Tell Me Straight



11. Sweet Sounds of Heaven (featuring Lady Gaga)



12. Rolling Stone Blues



CD2 - Live At Racket, NYC



1. Shattered (Live at Racket, NYC)



2. Angry (Live at Racket, NYC)



3. Whole Wide World (Live at Racket, NYC)



4. Tumbling Dice (Live at Racket, NYC)



5. Bite My Head Off (Live at Racket, NYC)



6. Jumpin’ Jack Flash (Live at Racket, NYC)



7. Sweet Sounds of Heaven (featuring Lady Gaga) (Live at Racket, NYC)