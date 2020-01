Czerwone Gitary świętują 55 lat. Zobacz teledysk "Rock&Roll"

3 stycznia mija 55 lat od rozpoczęcia działalności przez grupę Czerwone Gitary. Z tej okazji zespół zaprezentował animowany teledysk do nowej piosenki "Rock&Roll".

Czerwone Gitary pod koniec lat 60. były jednym z najpopularniejszych zespołów w Polsce /Jerzy Michalski/RSW / Agencja FORUM

3 stycznia 1965 roku w kawiarni Crystal w Gdańsku Wrzeszczu, między godziną 11:00 a 14:30 została powołana do życia grupa muzyczna Czerwone Gitary.

Pogrzeb Jerzego Kosseli - Gdynia, 12 stycznia 2017 r.

Pierwszy skład zespołu stanowili Bernard Dornowski, Krzysztof Klenczon, Jerzy Kossela, Jerzy Skrzypczyk i Henryk Zomerski. Zespół nazywany był "polskimi The Beatles", a duet Klenczon - Seweryn Krajewski porównywano do spółki autorskiej John Lennon/Paul McCartney. Formacja działa do dziś, a z założycieli pozostał w niej obecnie Jerzy Skrzypczyk.

Z pierwszego składu nie żyją już Klenczon, Zomerski i Kossela. Dornowski od 2010 r. występuje pod szyldem Bernard Dornowski ex Czerwone Gitary, z którym wykonuje przeboje swojego dawnego zespołu.

W dniu 55. rocznicy powstania Czerwone Gitary wypuściły animowany teledysk do premierowego utworu "Rock&Roll".

"Razem z piosenką przeniesiemy się na parę chwil do sopockiego NON - STOP-u - kultowego miejsca muzycznych lat 60., gdzie rozpoczęła się kariera zespołu. Występ na tej scenie, był marzeniem wszystkich solistów i zespołów rockowych tamtego okresu. Czerwone Gitary głosząc hasło 'Gramy i śpiewany najgłośniej w Polsce', przez dwa lata były gospodarzem NON STOP-u" - czytamy na facebookowym profilu jednej z najstarszych polskich formacji.

Czerwone Gitary wczoraj i dziś

Autorami piosenki "Rock&Roll" są Jerzy Skrzypczyk (muzyka) i Łukasz Kleszowski (tekst).

Obecnie Czerwone Gitary tworzą Jerzy Skrzypczyk (perkusja, wokal), Mieczysław Wądołowski (gitara, wokal), Arkadiusz Wiśniewski (bas, wokal), Dariusz Olszewski (gitara, wokal) oraz Marek Jabłoński (gitara).

Muzycy zapowiadają, że na 2020 r. w związku z okrągłym jubileuszem szykują "Platynowe Koncerty" oraz kolejne nowe piosenki.

Dotychczasowy dorobek zamyka autorska płyta "Jeszcze raz" (2015) i koncertowa "Symfonicznie" (2015).

Największą popularnością grupa cieszyła się w latach 60. i 70. XX wieku, kiedy grali w niej Seweryn Krajewski i Krzysztof Klenczon.

Formacja ma na swoim koncie wiele złotych płyt i mnóstwo przebojów, jak choćby "Nie zadzieraj nosa", "Taka jak ty", "Anna Maria", "Biały krzyż", "Matura", "Dozwolone od lat 18", "Nikt na świecie nie wie" czy "Kwiaty we włosach".

W styczniu 1969 grupa otrzymała trofeum MIDEM w Cannes, przyznawane za największą liczbę sprzedanych płyt w kraju, z którego pochodzi wykonawca. Takie samo trofeum otrzymał wtedy zespół The Beatles. Czasopismo "Billboard" przyznało grupie specjalną nagrodę dla najpopularniejszego zespołu.