Justyna Steczkowska może się pochwalić niezwykle bogatą dyskografią. Choć, za sprawą preselekcji do 69. Konkursu Piosenki Eurowizji, internauci często wspominają o jej najnowszym albumie "WITCH Tarohoro", polska gwiazda ma na swoim koncie ponad piętnaście zarejestrowanych projektów długogrających. Jak sama wspomniała, przestała liczyć, ile wydała krążków, co nie dziwi ze względu na ich mnogość. Wśród kultowych zapisały się takie płyty jak "Anima", "XV", "Dzień i noc", "Naga", "Maria Magdalena. All Is One", "Steczkowska Demarczyk" czy chociażby dobrze znana "Dziewczyna Szamana".

Justyna Steczkowska to diva polskiej sceny muzycznej. Była prowadzącą, jurorką i trenerką

Justyna Steczkowska działa na polskiej scenie muzycznej od ponad 30 lat. Już w szkole wykazywała wielkie zainteresowanie muzyką. Przełomem w jej karierze był rok 1994, kiedy dwukrotnie wystąpiła w programie telewizyjnym "Szansa na sukces". Odcinek z grupą Maanam, gdzie artystka wykonała piosenkę "Boskie Buenos", przeszedł do historii. Justyna Steczkowska wygrała wówczas w rywalizacji z innymi uczestnikami i dostała zaproszenie na 31. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Rozpoczęło to serię zdarzeń i sukcesów, które doprowadziły wokalistkę na sam szczyt. W 1995, rok po Edycie Górniak, reprezentowała Polskę na Eurowizji z piosenką "Sama". Nie zajęła wtedy wysokiego miejsca, a teraz walczy o kolejną szansę. Była prowadzącą programu "Gwiazdy tańczą na lodzie", trenerką w "The Voice of Poland" i jurorką w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Justyna Steczkowska dba o swoją prywatność. Ma piękną rezydencję ze stawem i ogrodem

W życiu prywatnym wokalistki brakuje większych skandali. Pomimo wieloletniej obecności w show-biznesie Justyna Steczkowska prowadzi statyczne życie. Od 2000 roku Justyna Steczkowska jest żoną Macieja Myszkowskiego, z którym ma troje dzieci - synów Leona i Stanisława oraz córkę Helenę. Wokalistka często dzieli się ze swoimi fanami prywatnymi zakamarkami i wnętrzami, które urządziła w niewielkiej wsi Radziejowice, znajdującej się nieopodal Warszawy.

Dom Justyny Steczkowskiej jest rezydencją z ogrodem, boiskiem, a nawet stawem. Duży, zadbany ogród artystki to jeden z jej ulubionych elementów prywatnej przestrzeni. Warto przypomnieć, iż autorem projektu imponującej posiadłości jest mąż Justyny - Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą.

Willa artystki jest usytuowana w malowniczej okolicy na działce o powierzchni ponad 1 ha, dzięki czemu ta mogła na niej zaaranżować imponujący ogród, boisko, a nawet prywatny staw. Twórczość Justyny Steczkowskiej, jak często podkreśla ona sama, skupia się na człowieku i jego duszy w kontekście wszechświata. Nic więc dziwnego, że gwiazda odnajduje się w dbaniu o rośliny, pielęgnowaniu ich i powiększaniu kolekcji pięknych kwiatów.

Jak wokalistka wyjawiła w wywiadzie, opiekowała się w domu swoją mamą aż do jej śmierci, a niedawno zamieszkała z nimi również schorowana teściowa. "Nie powinna mieszkać sama, bo się przewróciła zimą zeszłego roku i złamała rękę. (...) Mieszka teraz z nami i jest wesoło. Są takie śmieszne historie, na przykład pyta się: 'a który mój syn jest twoim mężem?'. Ale kochamy ją całym sercem, jest z nami, jest w domu, jest w centrum. Ma swojego kota, z którym mieszka, nie lubi naszych psów, bo szczekają na jej kota" - zdradziła Justyna Steczkowska dodając jednocześnie, że jej teściowa zmaga się z utratą pamięci przez postępującą chorobę.

"To wszystko jest takie wesołe, fajne. Uwielbia zbierać kwiaty, robi bukiety w domu. Cieszy się, że jest z nami. I my też się cieszymy. Jest częścią naszego domu, świata, w którym żyjemy. Przecież ona dała życie swoim dzieciom, teraz one oddają jej tę troskę, kiedy ona nie może się już zająć sobą na tyle, żeby czuć się bezpiecznie" - przyznała artystka w wywiadzie z Żurnalistą.

Justyna Steczkowska wzruszyła się mówiąc o piosence "Wracam do domu" TVP