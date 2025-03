Nowy projekt amerykańskiej gwiazdy pop ma nosić tytuł "Something Beautiful". Przewrotnie, nie będzie on opowiadał o niczym pięknym czy łagodnym. Jak sama artystka przyznaje, przy tworzeniu nowych piosenek inspirowała się bowiem swoim ulubionym horrorem - "Mandy" z 2018 r., którego reżyserem jest Panos Cosmatos. Co więcej, twórca został zaangażowany do współpracy nad nadchodzącym wydawnictwem piosenkarki.