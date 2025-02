Przed nami finał 6. edycji "The Voice Senior" - programu TVP, w którym uczestnicy po 60. roku życia walczą o swoje muzyczne marzenia. Nowy sezon show obfitował w nowości: prowadzącym został Robert Stockinger , a na obrotowych fotelach zasiedli debiutujący w tej roli Małgorzata Ostrowska , Tatiana Okupnik i Robert Janowski . Ostatnim trenerem został Andrzej Piaseczny , który powrócił do formatu po przerwie.

Telewizja Polska wyemitowała dotychczas jeszcze pięć innych edycji "The Voice Senior". W każdym sezonie nie brakowało wzruszeń, śmiechu do łez i wielu innych emocji, którymi uczestnicy dzielili się z publicznością. Wszyscy uczestnicy dawali z siebie 100 proc. aby zachwycić trenerów i zdobyć szansę na wielką karierę. W każdej edycji zwycięzca mógł być natomiast tylko jeden. Oto lista tych wokalistów-seniorów, którzy triumfowali w talent-show w poprzednich latach.

Pierwszą polską edycję "The Voice Senior" wygrało trio! Elżbieta Szymańska, Jolanta Szydłowska-Cichoń, Krystyna Szydłowska , czyli siostry Szydłowskie , zaszły aż do finału pod skrzydłami Urszuli Dudziak . Wygrały ostatni odcinek programu dzięki tysiącom głosów widzów telewizyjnych. Po zakończonym show wydały debiutancki album i rozpoczęły swoją karierę, brylując również w mediach społecznościowych.

W drugiej edycji show TVP dla wokalistów po 60. roku życia zwyciężyła Barbara Parzeczewska . Na przesłuchaniach w ciemno wybrała drużynę Andrzeja Piasecznego, który zaprowadził swoją podopieczną aż do finału. Wokalistka zachwycała interpretacjami takich piosenek, jak "Black Velvet" czy "I Will Survive" .

Zbigniew Zaranek triumfował w 4. edycji "The Voice Senior". W talent-show jego mentorką została Maryla Rodowicz . Nie była to pierwsza przygoda wokalisty z telewizyjnymi programami - wcześniej próbował swoich sił m.in. w "Szansie na sukces" . Co ciekawe, artysta był znany w środowisku metalowym. Przez wiele lat występował z zespołem Kreon.

Po programie jego kariera wciąż trwa. W 2024 r. połączył swoje siły z zespołem The Last Train, czego efektem był utwór "Zostań". Wokalista powrócił także do "The Voice Senior", gdzie wystąpił jako gość specjalny finału 5. edycji.