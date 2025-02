W programie "The Voice Senior" konkurują ze sobą wokaliści po 60. roku życia. W tej edycji w fotelach trenerskich zasiedli Małgorzata Ostrowska , Tatiana Okupnik , Robert Janowski oraz Andrzej Piaseczny .

"The Voice Senior": Grażyna Łobaszewska zaśpiewa w finale

"Program mi się podoba, ponieważ to cudowne, że ludzie, którzy nie zdążyli spełnić swoich marzeń, mogą to zrobić tutaj" - mówi wokalistka o programie "The Voice Senior".