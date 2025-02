Eurowizja 2025: Justyna Steczkowska miała problem ze złapaniem oddechu. Co za emocje!

"50 plus ma swoje prawa, było to trudne, ale mam nadzieję, że się udało" - powiedziała Justyna Steczkowska po swoim występie podczas preselekcji do Eurowizji. Jak wypadła na scenie?