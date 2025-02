Kuba Szmajkowski zaczynał w talent-show TVP. O Eurowizji marzy od wielu lat. Co jeszcze wiemy o 22-letnim wokaliście?

Choć Kuba Szmajkowski ma dopiero 22-lata może pochwalić się sporym doświadczeniem w branży muzycznej. W 2018 r. wziął udział w przesłuchaniach do programu "The Voice Kids", co rozpoczęło jego zawrotną karierę. Po zakończeniu show działał w boysbandzie 4Dreamers, a w 2021 r. rozpoczął karierę solową. Dwa lata temu próbował swoich sił w eurowizyjnych preselekcjach z piosenką "Lovesick", rok temu z "You Do Me", a teraz walczy o miano reprezentanta Polski z hitem "Pray". Co jeszcze wiemy o młodym gwiazdorze?