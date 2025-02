Roman Kostrzewski urodził się w Piekarach Śląskich, ale był mocno związany z Bytomiem. To w tym mieście na festiwalu Silesian Rock w 1981 r. poznał muzyków grupy Kat , której wkrótce stał się wokalistą. Zmarł w hospicjum w Bytomiu i tu został pochowany na Cmentarzu Komunalnym.

Kolejnym wyrazem hołdu od fanów stał się mural na budynku przy ul. Kołłątaja 1 w Bytomiu-Karbiu. Jednym z inicjatorów akcji jest Tomasz Grula , który razem z innymi osobami zbierał na to fundusze m.in. podczas koncertu z okazji drugiej rocznicy śmierci Kostrzewskiego. To właśnie oni wybrali też lokalizację muralu - ta ściana jest widoczna z drogi krajowej, którą codziennie przejeżdżają tysiące samochodów.

"Uważam, że mural Romana Kostrzewskiego jest jedną z moich lepszych prac. Pracując nad nim, miałem do dyspozycji świetne zdjęcie, które pozwoliło mi rozwinąć skrzydła. Nie zawsze materiał, jaki mamy do dyspozycji jest dobry, wtedy wiele trzeba się domyślać. Ta fotografia dała się świetnie zinterpretować" - komentuje Wojciech Walczyk.

To właśnie pod muralem o godz. 15 spotkają się fani Kostrzewskiego, by odsłonić tam tabliczkę informacyjną i uwiecznić tę chwilę grupowym zdjęciem. Będzie można porozmawiać m.in. z twórcą muralu Wojciechem Walczykiem.

"Nie robimy żadnego spędu na cmentarzu. Aspekt Waszej wizyty w Bytomiu związany z odwiedzeniem mogiły mistrza niech pozostanie w sferze osobistej, prywatnej. To samo dotyczy tablicy pamiątkowej na skwerze Romana. Proponujemy jednak aby zarówno w jednym, jak i w drugim miejscu zapalić znicz lub zostawić różę" - czytamy na profilu wydarzenia "Okręt płynie dalej" .

Roman Kostrzewski to jeden z najważniejszych przedstawicieli polskiego metalu. Wokalista na początku lat 80. stanął na czele legendarnej już grupy Kat , która obok zespołów Turbo i TSA jest wymieniana jako "Wielka Trójca Polskiego Metalu". Wraz z Katem koncertował u boku Metalliki i Iron Maiden .

Historia zespołu Kat, który współtworzył, sięga 1981 roku. Zaledwie 3 lata później, w 1984 roku podczas festiwalu w Jarocinie , grupa otrzymała od publiczności najwyższe wyróżnienie. Koncertowanie z Hanoi Rocks dodało Katowi popularności, a rok później ukazał się ich pierwszy album - "666" , a także anglojęzyczna wersja "Metal and Hell" .

Wiosną 1999 r. z zespołu odszedł Piotr Luczyk , a krótko później zespół zawiesił działalność. W zespole wybuchł konflikt, dlatego w 2005 roku muzycy powołali do życia grupę Kat & Roman Kostrzewski . Perkusista Ireneusz Loth wraz z Romanem Kostrzewskim połączyli siły z Piotrem Radeckim (gitara), Krzysztofem "Pistoletem" Pistelokiem (gitara) i Michałem Laksą (bas). W ostatnim składzie u boku wokalisty występowali Jacek Hiro (gitara), Krzysztof Pistelok (gitara), Michał Laksa (bas) i Jacek Nowak (perkusja).

Od kilku lat muzyk zmagał się z problemami zdrowotnymi, a w ostatnim czasie z chorobą nowotworową. We wrześniu 2021 r. jego muzyczni przyjaciele zorganizowali we Wrocławiu charytatywny koncert "Do zobaczenia w piekle". Na scenie pojawili się m.in.: Tomasz "Titus" Pukacki (wokalista i basista Acid Drinkers), Adam "Nergal" Darski (wokalista i gitarzysta Behemoth), Piotr "Peter" Wiwczarek (wokalista i gitarzysta Vader), Maciej "Ślimak" Starosta (perkusista Acid Drinkers i Flapjack), Adrian "Fred" Frelich (wokalista Dragon), Krzysztof "Fazi" Oset (basista Dragon, były muzyk grup Kat i Alkatraz, projektu Romana Kostrzewskiego), Piotr "Mancover" Mańkowski (gitarzysta Wolf Spider), Wacław "Vogg" Kiełtyka (gitarzysta Decapitated), Marek "Spider" Pająk (gitarzysta Vader), Jarek "Gronos" Gronowski (gitarzysta Dragon, eks-Kat) oraz byli muzycy Kat & Roman Kostrzewski: gitarzyści Paweł "Baitel" Pasek (eks-Decapitated) i Piotr Radecki.