Kasia Kowalska jest mamą dwójki dzieci. 2 lutego 1997 r. na świecie pojawiła się jej pierwsza córka - Aleksandra Kowalska. Jej ojcem jest Kostek Joriadis - wokalista i muzyk, mający na koncie występy w zespołach takich jak Izrael, Papa Dance, Maanam, Bajm, Human czy Lady Pank. Kasia Kowalska była jednak zmuszona wychowywać Olę samotnie, ponieważ partner zniknął z ich życia. Burzliwy związek rozpadł się bowiem chwilę po narodzinach dziecka.

Kasia Kowalska wychowywała córkę sama

"Po porodzie szybko zostałam sama, bo ojciec Oli postanowił ewakuować się z naszego życia. Nie szukał żadnego kontaktu z dzieckiem, nie dał przez te lata na utrzymanie córki ani grosza" - mówiła niegdyś wokalistka, w rozmowie z magazynem "Pani".

Córka Kasi Kowalskiej próbuje swoich sił w branży muzycznej

Córka gwiazdorskiej pary jest już dorosła - skończyła w tym roku 27 lat. Chętnie dzieli się swoim życiem prywatnym z obserwatorami w mediach społecznościowych. Jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie zdradziła jakiś czas temu, że próbuje swoich sił w branży muzycznej, idąc tym samym w ślady matki.

Córka Kasi Kowalskiej zaczęła działać w branży muzycznej i podejmuje próby pracy za konsolą. Internauci, którzy obserwują jej profil na Instagramie mogli zobaczyć już zdjęcia oraz filmiki, na których dziewczyna chwali się swoją współpracą z O.B.F Sound System. Jest to znana francuska formacja zajmująca się muzyką reggae. Ola Kowalska podzieliła się z obserwatorami nagraniami, na których miksuje utwory u boku jednego z członków grupy.

Kasia Kowalska wspiera swoją córkę

Kasia Kowalska opowiedziała niedawno, że córka może liczyć na jej wsparcie. Gwiazda podkreśliła w wywiadzie z Shownews.pl, że branża muzyczna nie jest łatwym środowiskiem pracy, jednak mimo to kibicuje córce i liczy na jej sukces.

"Matka wspiera swoje dzieci, cokolwiek by one nie wymyśliły. Czy to są do fajne, czy głupie pomysły, to trzeba dawać im szansę i możliwości rozwoju. Na szczęście moje dzieci dobrze słyszą, mają świetne poczucie rytmu, ale czy ja bym chciała, żeby szły moją drogą? Nie wiem, to nie jest łatwa praca, ale jak najbardziej rozwojowa, bo muzyka jest bardzo potrzebna do rozwoju. No tak, i to oczywiście wspieram" - wyznała Kasia Kowalska.