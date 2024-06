Dawid Podsiadło kolejny raz udowodnił, że potrafi dokonać niemalże niemożliwego. Artysta prawie wyprzedał siedem stadionowych koncertów w całej Polsce. Na początku czerwca ruszyła jego najnowsza trasa koncertowa. Artysta zagrał już w Gdańsku na Polsat Plus Arenie, we Wrocławiu na Tarczyński Arenie i w Poznaniu na Enea Stadionie, a niedługo odbędą się także finałowe występy na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Fan przechwycił sygnał radiowy od realizatorów

Niedawno, na koncercie Dawida w Poznaniu, miało miejsce niecodzienne zdarzenie. Jeden z fanów postanowił poszerzyć swoje doświadczenia koncertowe. Mimo wielu efektów specjalnych i szeroko rozwiniętej produkcji obecnej trasy koncertowej artysty, słuchaczowi było jeszcze mało. Chciał usłyszeć więcej niż inni. Udało mu się przechwycić sygnał radiowy i dowiedział się, co słyszy Dawid Podsiadło w swoich słuchawkach.

Fan, uczestniczący w koncercie w Poznaniu, miał możliwość dokładnie usłyszeć, co realizatorzy przekazują artyście w trakcie jego występu. Pochwalił się, że siedział na trybunach, jednak słyszał wszystko doskonale, lepiej niż niejedna osoba w pierwszym rzędzie pod sceną. Fragmenty nagrań z przechwyconego sygnału mężczyzna zamieścił na swoim TikToku.

"Kilka nagrań z tzw. uszu, czyli zeskanowanych transmisji do ucha artysty wraz z komentarzami realizatorów. Transmitery pracowały w zakresach 500-700MHz" - napisał fan pod opublikowanym filmikiem.

Co słyszy Dawid Podsiadło podczas swojego koncertu?

To, co dociera do uszu Dawida Podsiadło podczas jego stadionowych koncertów, to przede wszystkim krótkie wskazówki i komentarze od realizatorów, podpowiadające np. kiedy powinien zacząć śpiewać lub jaka piosenka jest następna na setliście. Na nagraniu fana słychać także klikanie metronomu, który nadaje tempo i pomaga wszystkim muzykom równo grać. "Raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery", "Powoli będziemy kończyć", "Uwaga, wokal" - takie komunikaty, skierowane do Dawida słyszymy w filmiku.

