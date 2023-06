Co powiedziała Rodowicz w Opolu? Zwróciła się do młodszych muzyków

Tegoroczny, jubileuszowy, 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki (KFPP) w Opolu będzie trwał od 9 do 11 czerwca. Na ten czas TVP przygotowała sześć koncertów.

Na koniec tegorocznego festiwalu TVP zaproponowała koncert "Ale To Już Było. Jest. I Będzie!".

Organizatorzy zapewnili, że podczas niego "przywołane zostaną utwory z każdej dekady opolskiego festiwalu". Wykonali je, m.in.: Czerwone Gitary, Edyta Górniak, Marek Piekarczyk, Danuta Błażejczyk i Andrzej Rybiński, Justyna Steczkowska, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Halina Frąckowiak, Ania Wyszkoni, Skaldowie, Izabela Trojanowska, Ryszard Rynkowski i Krzysztof Cugowski.

Opole 2023: Maryla Rodowicz z apelem w TVP. Co powiedziała?

Niekwestionowaną gwiazdą koncertu była oczywiście pierwsza dama polskiej piosenki, czyli Maryla Rodowicz.

Gwiazda zaśpiewała podczas koncertu "Małgośkę", "Niech żyje bal", a w finale także "Ale to już było". Podczas występu Maryli Rodowicz publiczność zgromadzona w opolskim amfiteatrze dosłownie oszalał, a sama piosenkarka postanowiła podzielić się z młodszymi muzykami radą. Co muszą zrobić, że tak długo istnieć na rynku muzycznym?

"Chciałam powiedzieć do młodszych kolegów, bo starszych już nie ma: Jak chcecie mieć takie długie kariery, to przyjeżdżajcie do Opola na festiwal" - powiedziała Rodowicz.

Maryla Rodowicz debiutowała w 1962 roku, a podczas swojej kariery wielokrotnie występowała podczas opolskiego festiwalu. Chyba można jej zaufać?

