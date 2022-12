Przypomnijmy, że informacje o stanie zdrowia Celine Dion po raz pierwszy wyszły na jaw w październiku 2021 roku, kiedy wokalistka po raz pierwszy przesunęła światową trasę koncertową.

Okazało się, że Kanadyjka musiała przejść leczenie z powodu silnych i uporczywych skurczów mięśni, które uniemożliwiają występy na scenie.

"Boli mnie, że nie będę gotowa w lutym na wznowienie mojej trasy po Europie. Tęsknię za wami wszystkimi... Byciem na scenie... występowaniem dla Was. Zawsze daję z siebie 100%, kiedy gram swoje koncerty, ale nie mogę Wam tego teraz dać. Abym ponownie mogła dać z siebie wszystko podczas koncertów, nie mam innego wyjścia, jak skoncentrować się na moim zdrowiu i mam nadzieję, że jestem na dobrej drodze do wyzdrowienia" - przekazała Dion w tamtym czasie.

Reklama

Celine Dion ujawnia, na co choruje. To bardzo rzadka przypadłość

W nowym oświadczeniu opublikowanym przez gwiazdę, wokalistka rozwiała wszelkie wątpliwości dotyczące jej stanu zdrowia. Jednak przekazane przez nią informacje nie są dobre.

"Witam wszystkich. Przepraszam, że zajęło mi to tak długo, aby się do was odezwać. Tak bardzo tęsknię za wami wszystkimi i nie mogę się doczekać, kiedy będę znowu na scenie i będę mogła z wami porozmawiać. Nie chcę przed wami niczego ukrywać, chociaż nie byłam wcześniej gotowa, by wam o tym powiedzieć, to jestem teraz" - rozpoczęła w nagraniu wokalistka.

"Od dłuższego czasu borykam się z problemami zdrowotnymi i było mi naprawdę trudno zmierzyć się z tymi wyzwaniami i mówić o tym wszystkim, przez co przechodziłam. Ostatnio zdiagnozowano u mnie rzadkie zaburzenie neurologiczne zwane zespołem sztywnego człowieka, które dotyka ok. 1 mln osób. Wciąż uczymy się o tym schorzeniu, ale teraz już wiemy, że to ono powoduje wszystkie spazmy, które miałam" - dodała.

Instagram Rolka Rozwiń

Czym jest zespół sztywnego człowieka?

Zespół sztywności ogólnej, zwanej też zespołem sztywnego człowieka, SMS (sitff man syndrome), i zespołem Moerscha-Woltmanna to bardzo rzadka choroba neurologiczna o podłożu autoimmunologicznym. Dotyka 1-9 osób na 100 tys. Charakteryzuje się postępującym sztywnieniem kręgosłupa i kończyn. Dotyka też mięśni, mogą pojawić się napadowe skurcze i drgawki. Symptomy mięśniowe mogą trwać od krótkich chwil do kilku godzin i nawracać co jakiś czas, co skutecznie utrudnia normalne funkcjonowanie.

Co dalej z karierą Celine Dion?

Mimo poważnych problemów zdrowotnych wokalistka nie kończy kariery, po raz kolejny zdecydowała się jednak przełożyć trasę koncertową, tym razem na 2024 rok. Gwiazda ma również wystąpić wtedy w Polsce - Krakowie i Łodzi.