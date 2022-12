Pierwotnie w ramach trasy "Courage World Tour" Celine Dion ( posłuchaj! ) miała wystąpić w Polsce na dwóch koncertach w maju 2020 r. Europejskie koncerty były jednak kilkakrotnie przekładane, początkowo z powodu pandemii koronawirusa, a ostatnio spowodowane było to problemami zdrowotnymi kanadyjskiej gwiazdy.

Okazało się, że musiała przejść leczenie z powodu silnych i uporczywych skurczów mięśni, które uniemożliwiają występy na scenie. Jej powrót do zdrowia trwa dłużej niż się spodziewała.

Koncerty zaplanowane od 24 lutego do 11 kwietnia 2023 roku, w tym także wydarzenia w Łodzi oraz w Krakowie ostatecznie odbędą się na wiosnę 2024 r. Spektakle zaplanowane na 26 sierpnia - 4 października 2023 roku pozostaną bez zmian. Tym samym oznacza to, że Celine Dion w przyszłym roku powróci na trasy koncertowe po długiej przerwie spowodowanej chorobą.

Wiosenny etap trasy koncertowej w Europie rozpocznie się w Pradze 6 marca 2024 roku, a zakończy w Londynie 22 kwietnia 2024 roku.



"Boli mnie, że nie będę gotowa w lutym na wznowienie mojej trasy po Europie. Tęsknię za wami wszystkimi... Byciem na scenie... występowaniem dla Was. Zawsze daję z siebie 100%, kiedy gram swoje koncerty, ale nie mogę Wam tego teraz dać. Abym ponownie mogła dać z siebie wszystko podczas koncertów, nie mam innego wyjścia, jak skoncentrować się na moim zdrowiu i mam nadzieję, że jestem na dobrej drodze do wyzdrowienia" - przekazała Celine Dion.

Bilety zakupione na koncerty zachowują ważność na nowe terminy w 2024 roku. W celu uzyskania dalszych informacji, posiadacze biletów powinni skontaktować się z punktem zakupu.

Nie ujawniono, dlaczego u Dion doszło do problemów ze zdrowiem. Drżenie mięśni to nieprzyjemna przypadłość, do której doprowadzić może m.in. brak niektórych pierwiastków w organizmie (przykładowo magnezu lub potasu), a ich utrata wiąże się z odwodnieniem, przepracowaniem i stresem.

Celine Dion - nowe daty koncertów w Polsce:

8.03.2024 - Łódź, Atlas Arena

10.03.2024 - Kraków, Tauron Arena.