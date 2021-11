Celine Dion do Las Vegas miała wrócić 5 listopada. Premiera nowego show przygotowanego dla Resort World Theatre musiała jednak zostać przesunięta. Wszystko z powodu problemów zdrowotnych gwiazdy (sprawdź!). Wokalistka odwołała wszystkie koncerty do końca 2021 roku i te z początku 2022 roku.

W komunikacie menedżmentu gwiazdy ujawniono, że wokalistka cierpi na ciężkie i uporczywe skurcze mięśniowe, które nie pozwalają jej występować. Dion nie może brać również udziału w próbach. Dodano też, że lekarze cały czas przeprowadzają badania i próbują poradzić sobie z problemami artystki.

Nie ujawniono, dlaczego u Dion doszło do problemów ze zdrowiem. Drżenie mięśni to nieprzyjemna przypadłość, do której doprowadzić m.in. brak niektórych pierwiastków w organizmie (przykładowo magnezu lub potasu), a ich utrata wiąże się z odwodnieniem, przepracowaniem i stresem.



Celine Dion natychmiast po podjęciu tej decyzji wystosowała oświadczenie dla swoich fanów, w którym przeprosiła za aktualną sytuację.

"Jestem załamana. Razem z moim zespołem pracowaliśmy nad nowym programem przez ostatnie osiem miesięcy i niemożność otwarcia go w listopadzie wprawia mnie w smutek nie do opisania. Czuję się, że zawiodłam swoich partnerów, a szczególnie przepraszam wszystkich fanów, którzy planowali przyjazd do Las Vegas" - czytamy.

Fani zaniepokojeni stanem zdrowia Celine Dion

Wokalistka w ostatnim czasie mocno ograniczyła swoją aktywność w mediach społecznościowych, wrzucając jedynie kilka archiwalnych nagrań i zdjęć. Przy okazji wspomnienia albumu "Courage" napisała:

"Patrząc wstecz na ostatnie lata, nigdy nie mogliśmy przewidzieć wyzwań, przed którymi staniemy. Rzeczywiście, pokonanie burzy wymagało wiele odwagi".

Pod ostatnimi postami dominują przede wszystkim zapytania fanów o stan zdrowia Dion. "Co z Celine?", "Dajcie nam jakieś informacje, prosimy", "Jak czuje się Celine? Bądź zdrów", "Jak się czujesz" - czytamy na jej Instagramie.



Siostra Celine Dion przerywa milczenie

Głos w sprawie stanu zdrowia gwiazdy zabrała jej siostra, Claudette. Komentarza udzieliła francuskiemu magazynowi "Volci". Kobieta uspokoiła fanów, twierdząc, ze problemy Dion nie są poważne.

"To, co się z nią dzieje, jest smutne, ale to nic poważnego. Celine zawsze mi się zwierza i prosi o radę, gdy coś jest nie tak. Wiem, że jest w dobrym nastroju" - skomentowała.

Celine Dion w Polsce. Co z koncertem gwiazdy?

Najbliższe miesiące mają być bardzo intensywne dla Celine Dion. Wokalistka oprócz rezydentury w Las Vegas planuje dokończyć europejską część trasy koncertowej "Celine Dion Courage World Tour", która miała odbyć się wiosną 2020 roku.

Kanadyjska diva wystąpi również w Polsce. Koncert zostały przełożone na 18 czerwca 2022 r. (Atlas Arena w Łodzi) i 19 czerwca 2022 r. (Tauron Arena Kraków).