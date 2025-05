Gwiazdy i młodzi artyści z hołdem dla Wodeckiego. Romantyczny koncert w Sopocie

To nie będzie zwykły koncert. W sobotę 11 maja o godzinie 20:00 telewizyjna Dwójka zaprosi widzów na muzyczne wydarzenie zatytułowane "Wodecki Twist - Piosenki o miłości". Wydarzenie odbędzie się w niezwykle symbolicznym miejscu - na sopockim molo, które miało szczególne znaczenie dla samego Zbigniewa Wodeckiego. To właśnie tam, wiele lat temu, artysta napisał utwór "Z tobą chcę oglądać świat" - jedną z najpiękniejszych polskich piosenek o miłości.

Sama data koncertu również nie jest przypadkowa. 6 maja przypadają urodziny Wodeckiego, a maj był jego ulubionym miesiącem, o czym wspominał w utworze "Maj, naj, najszczęśliwszy". Organizatorzy zadbali więc o to, by oprawa koncertu miała nie tylko muzyczny, ale też emocjonalny i sentymentalny wymiar. "To hołd nie tylko dla jego twórczości, ale też dla miasta, które miało ogromne znaczenie dla polskiej kultury"- mówi jeden z organizatorów.

Wodecki Twist - gwiazdy i wschodzące talenty

Na scenie pojawią się znani i lubiani artyści - Anna Karwan i Kuba Badach, a także młodzi wokaliści, którzy podbili serca publiczności w programie "The Voice of Poland" - Ada Ropela i Kacper Andrzejewski. Wystąpią solo oraz w duetach, prezentując zarówno klasyki Wodeckiego, jak i mniej znane, ale równie poruszające utwory.

Publiczność usłyszy m.in. "Oczarowanie", "Dobrze, że jesteś", "Nad wszystko uśmiech Twój", "Izoldę" oraz wiele innych piosenek z repertuaru artysty, które łączy jedno - opowieść o miłości. Nie zabraknie też zaskakujących aranżacji, gościnnych występów oraz anegdot z życia Wodeckiego, który słynął z poczucia humoru i niezwykłej charyzmy.

Wodecki Twist - muzyka pełna emocji

Wokalistom będzie towarzyszyć zespół pod kierunkiem Rafała Stępnia, który zadba o nowoczesne, ale pełne szacunku dla oryginałów aranżacje. To właśnie połączenie klasyki z nowym spojrzeniem na twórczość Wodeckiego sprawia, że koncerty z cyklu "Wodecki Twist" cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem.

W rozmowie z Miłoszem Sieliwończykiem z TVP3 Gdańsk Kuba Badach podkreśla, jak ważna i wymagająca jest interpretacja utworów Wodeckiego:

"Lubię wracać tam, gdzie byłem, to taki Święty Graal dla każdego wokalisty i muzyka. To są pięknie napisane rzeczy, które brzmią prosto, ale są bardzo finezyjne" - tłumaczy muzyk.

Wspomina również swoją współpracę z Anną Karwan:

"Z Anią mamy długą historię duetów, nawet duetów spontanicznych. Kiedyś przy okazji festiwalu z piosenkami Andrzeja Zauchy wyszliśmy na scenę na bis, który był nieprzepróbowany, nieplanowany i zostaliśmy na 40 minut" - wspomina z uśmiechem.

Przedsmak festiwalu w Krakowie

Sopocki koncert będzie również muzycznym preludium do kolejnej edycji festiwalu "Wodecki Twist", który odbędzie się w dniach 13-15 czerwca w Krakowie. To cykliczne wydarzenie organizowane ku pamięci artysty nie tylko przypomina jego największe przeboje, ale także inspiruje młodych twórców do sięgania po jego bogaty dorobek.

"Wodecki Twist - Piosenki o miłości" to wieczór pełen emocji, nostalgii i pięknych dźwięków. Dla widzów to okazja, by jeszcze raz wsłuchać się w romantyczne, pełne wdzięku kompozycje artysty, który przez dekady łączył pokolenia. A dla wykonawców - szansa na oddanie hołdu jednemu z największych gigantów polskiej muzyki.

