Celine Dion do Las Vegas miała wrócić 9 marca. Okazuje się jednak, że gwiazda odwołała wszystkie koncerty na amerykańskiej trasie koncertowej.

W komunikacie menedżmentu gwiazdy znów poinformowano, że wokalistka nadal cierpi na ciężkie i uporczywe skurcze mięśniowe, które nie pozwalają jej występować. Dion nie może brać również udziału w próbach. Dodano też, że lekarze cały czas przeprowadzają badania i próbują poradzić sobie z problemami artystki.

Nie ujawniono, dlaczego u Dion doszło do problemów ze zdrowiem. Drżenie mięśni to nieprzyjemna przypadłość, do której doprowadzić m.in. brak niektórych pierwiastków w organizmie (przykładowo magnezu lub potasu), a ich utrata wiąże się z odwodnieniem, przepracowaniem i stresem.



Reklama

Twórczyni hitu "My Heart Will Go On" zamieściła oświadczenie, w którym przeprasza fanów za swoją nieobecność na scenie. "Czuję Waszą miłość i wsparcie, a to znaczy dla mnie wiele" - podziękowała miłośnikom jej muzyki.



Instagram Post

Fani wspierają Celine Dion

Wokalistka ostatnio nie jest zbytnio aktywna w mediach społecznościowych. 14 stycznia, czyli w rocznicę śmierci męża, wspominała go w dość pesymistycznym wpisie. "Skłamałabym, gdybym powiedziała, że jest mi dobrze. Myślę o Tobie co najmniej sto razy, bo w echo mojego głosu słyszę Twoje słowa tak, jakbyś tam był... Tęsknię za Tobą" - napisała piosenkarka

Instagram Post

Jej bardzo oddani fani, jak zwykle, zaczęli wspierać ją i zasypywać dodającymi otuchy komentarzami. "Kochamy cię" oraz "Wspieramy cię, Celine" brzmią niemal wszystkie komentarze pod wpisem.





Siostra Celine Dion przerwała milczenie

Po pierwszym odwołaniu koncertów, głos w sprawie stanu zdrowia gwiazdy zabrała jej siostra, Claudette. Komentarza udzieliła francuskiemu magazynowi "Volci". Kobieta uspokoiła fanów, twierdząc, ze problemy Dion nie są poważne.

"To, co się z nią dzieje, jest smutne, ale to nic poważnego. Celine zawsze mi się zwierza i prosi o radę, gdy coś jest nie tak. Wiem, że jest w dobrym nastroju" - skomentowała.

Celine Dion w Polsce. Co z koncertem gwiazdy?

Celine Dion przez odwołanie koncertów aż do końca kwietnia 2022 roku zyskała sporo czasu na zadbanie o swoje zdrowie. W tym roku czeka ją jednak jeszcze trasa koncertowa po Europie - "Celine Dion Courage World Tour", która miała odbyć się wiosną 2020 roku.

Kanadyjska diva wystąpi również w Polsce. Koncert zostały przełożone na 18 czerwca 2022 r. (Atlas Arena w Łodzi) i 19 czerwca 2022 r. (Tauron Arena Kraków). Nie wiadomo dalej, co wydarzy się w kwestii europejskiej części trasy.