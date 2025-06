Nie żyje Marcie Jones. Była jednym z pierwszych kobiecych głosów w australijskim popie

Marcie Jones , charyzmatyczna wokalistka zespołu Marcie & The Cookies , zmarła 31 maja w wieku 79 lat. Informację o jej śmierci potwierdziła w mediach społecznościowych synowa artystki, Lisa Asta. Odejście Jones zasmuciło środowisko muzyczne, które uznaje ją za jedną z prekursorek kobiecego głosu w australijskim popie.

Zespół Marcie & The Cookies zdobył popularność w latach 60., kiedy kobiece grupy wokalne wciąż były rzadkością na scenie zdominowanej przez mężczyzn. Po rozpadzie formacji, Jones rozpoczęła karierę solową, nagrywając m.in. album "That Girl Jones", który ukazał się w latach 70.

Zaledwie pięć dni przed śmiercią, 27 maja, Jones poinformowała fanów, że trafiła do szpitala z powodu białaczki. "Przykro mi zaczynać dzień od złych wiadomości. Jestem w szpitalu, rozpoczynam leczenie. Wszyscy się boimy, ale będę walczyć z całych sił" - napisała w mediach społecznościowych.

W emocjonalnym wpisie na Facebooku Lisa Asta wspominała teściową jako osobę pełną życia i pasji: "Marc, już nigdy nie zaśpiewamy razem naszych małych duetów. Zawsze rozśmieszałaś mnie do łez i dawałaś najlepsze rady. Byłaś legendą i ikoną. Zawsze będziesz moim światłem przewodnim".

Również organizacje muzyczne oddały hołd piosenkarce. ARIA podkreśliła jej pionierską rolę w historii australijskiego popu, wspominając m.in. występy z takimi gwiazdami jak The Monkees, Cliff Richard, Tom Jones i The Seekers. PPCA dodała, że Jones "od początku kariery jako nastoletnia artystka promieniowała oryginalnością i determinacją, kształtując tożsamość muzyczną Australii".

Marcie Jones przez dekady koncertowała w Azji, Europie i Wielkiej Brytanii. W 2008 roku opublikowała autobiografię "Runs in the Blood", w której nazwała siebie "niedocenioną legendą australijskiej muzyki". Choć nie zdobyła tylu nagród co niektórzy z jej współczesnych, pozostała wierna muzyce i rodzinie.