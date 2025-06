Zima, która napisała przebój. Historia piosenki "Napisz proszę" Haliny Frąckowiak

"To była zima. Bardzo ostra, bardzo śnieżna i mroźna" - wspominał po latach Andrzej Jastrzębiec-Kozłowski , autor słów do utworu. W rozmowie cytowanej przez Bibliotekę Polskiej Piosenki mówił, że mimo niewielkiej odległości, nie był w stanie spotkać się z ukochaną.

"Na jakiś czas straciłem z nią kontakt. Tęskniłem, stąd może pierwsze słowa piosenki, nad którą wtedy pracowałem, ułożyły się w to: 'Napisz, proszę, chociaż krótki list'. Niestety, nie napisała" - dodał.

W chwili, gdy powstawał tekst, utwór nie miał jeszcze swojego wykonawcy. Dopiero zespół ABC , prowadzony przez Andrzeja Nebeskiego , rozpoczął poszukiwania wokalistki, która wniesie do repertuaru świeżość i emocjonalną prawdę.

"Halina Frąckowiak została 'znaleziona' w jednym z olsztyńskich kabaretów" - wspominał Andrzej Mikołajczak , klawiszowiec grupy. To właśnie jej głos miał nadać tekstowi Kozłowskiego ostateczny kształt i siłę.

Decyzja, by piosenka rozpoczynała się od refrenu - tytułowego wołania - okazała się przełomowa. "To zawołanie, 'napisz proszę', stało się takim szlagwortem, że Andrzej postanowił, iż piosenka będzie się zaczynać od… refrenu" - podkreślał autor tekstu.

Choć słowa niosły emocje, to ostateczny kształt utworu zawdzięczał także aranżacji. "Mocne saksofonowe brzmienie, zestawione z głosem Haliny Frąckowiak, robiło wrażenie i zapadało w pamięć" - zaznaczał Jastrzębiec-Kozłowski. To połączenie wyrazistego wokalu i orkiestrowego aranżu sprawiło, że " Napisz proszę " wyróżniało się na tle innych kompozycji lat 60.

"To piosenka o potrzebie bliskości i obecności - zawsze aktualna, niezależnie od epoki i technologii" - mówią dziś krytycy. Bo choć świat zmienił się nie do poznania, emocje pozostały te same.