Chester Bennington w pośmiertnie wydanym utworze "Cross Off". Mark Morton (Lamb Of God) debiutuje

1 marca ma się ukazać "Anesthetic", debiutancki solowy album Marka Mortona, gitarzysty grupy Lamb Of God. Wydawnictwo promuje utwór "Cross Off", w którym gościnnie zaśpiewał zmarły samobójczą śmiercią wokalista Linkin Park Chester Bennington.

Chester Bennington (Linkin Park) miał 41 lat /Castaldo/Archivio Francesco Castaldo/Mondadori Portfolio /Getty Images

Na płycie "Anesthetic" usłyszymy różnych wokalistów, którzy na prośbę Marka Mortona gościnnie wzięli udział w jego solowym projekcie.

Jednym z nich jest właśnie Chester Bennington, który odebrał sobie życie latem 2017 roku.

Pośmiertna publikacja utworu "Cross Off", w którym zaśpiewał wokalista Linkin Park to wyjątkowy prezent dla wszystkich wielbicieli zmarłego przedwcześnie artysty.

"To jedna z tych piosenek, której słuchając zastanawialiśmy się, kto mógłby w niej zaśpiewać. W końcu do głowy przyszedł nam Chester. Nawet nie liczyliśmy na to, bo przecież Chester był taką wielką gwiazdą. Myśleliśmy, że nie uda się go namówić. Ale musieliśmy przynajmniej spróbować. Spróbowaliśmy więc, zainteresowaliśmy go, a gdy usłyszał numer, zaangażował się" - opowiada Mark Morton w "Metal Hammerze".

Gitarzysta amerykańskiej grupy Lamb Of God do współpracy zaprosił także m.in. wokalistów zespołów Papa Roach, Testament, Arch Enemy i swojej macierzystej formacji.

Przypomnijmy, że Chester Benington popełnił samobójstwo 20 lipca 2017 roku w wieku 41 lat. Jego ciało znaleziono w domu znajdującym się w Palos Verdes Estates w Los Angeles w Kalifornii.

Prywatna ceremonia pogrzebowa wokalisty odbyła się 29 lipca. W South Coast Botanic Garden w Palos Verdes zgromadzili się członkowie rodziny i najbliżsi przyjaciele.

Oto szczegóły płyty "Anthestetic" Marka Mortona:

1. "Cross Off" (feat. Chester Bennington)

2. "Sworn Apart" (feat. Jacoby Shaddix)

3. "Axis" (feat. Mark Lanegan)

4. "The Never" (feat. Chuck Billy + Jake Oni)

5. "Save Defiance" (feat. Myles Kennedy)

6. "Blur" (feat. Mark Morales)

7. "Back From The Dead" (feat. Josh Todd)

8. "Reveal" (feat. Naeemah Maddox)

9. "Imaginary Days"

10. "Truth Is Dead" (feat. Randy Blythe + Alissa White-Gluz).