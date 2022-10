Cher: Modlę się o zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją

Wiadomości

Wojna w Ukrainie nie budzi na Zachodzie już tylu emocji co w lutym, wiele osób nie śledzi już z uwagą wydarzeń na froncie, nie wspiera walczących i nie zachęca do tego innych. Do tego grona nie należy jednak Cher. Słynna piosenkarka wyznała na Twitterze, że codziennie śledzi doniesienia na temat wojny, podziwia Ukraińców i modli się, by wygrali i odzyskali zajęte przez Rosjan ziemie.

Cher apeluje o poparcie dla Ukrainy /Marc Piasecki/GC Images /Getty Images