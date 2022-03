Sting ogłosił w ubiegłym tygodniu, że czasy, gdy grał koncerty dla rosyjskich oligarchów na zawsze minęły. Co ciekawe, był jednym z tych artystów, który co jakiś czas decydował się grać prywatne imprezy, nie przejmując się tym, ze pochodzą od osób powiązanych z Władimirem Putinem.

Muzyk zagrał na prywatnym koncercie dla rodziny rosyjskiego potentata w 2016 roku - pięć lat przed sankcjami Unii Europejskiej.

"Żaden oligarcha w Wielkiej Brytanii, czy gdziekolwiek indziej, nie jest w stanie zarezerwować koncertu, ślubu czy przyjęcia. Te dni się skończyły" - zapewnił w rozmowie z "Mirror" Sting.

Piosenkarz grał na ślubie syna Michaiła Gutseriewa w Moskwie, gdzie wystąpił u boku Jennifer Lopez ( sprawdź! ). Cała impreza kosztowała miliard dolarów.

Michaił Gutseriew został w zeszłym roku objęty sankcjami przez UE za bliskie kontakty z białoruskim przywódcą Aleksandrem Łukaszenką.

Rząd Wielkiej Brytanii przekazał w tym tygodniu, że Michaił Gutseriew był wcześniej karany w ramach sankcji na białoruski reżim.

Gutseriew został nazwany również "długoletnim współpracownikiem Łukaszenki, odpowiedzialnym za poważne naruszenia praw człowieka oraz represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej na Białorusi".

"Gutseriew wspierał rząd Białorusi poprzez swoje interesy" - oznajmiło OFSI (Biuro Wdrażania Sankcji Finansowych).

Jeden z rosyjskich multimiliarderów, Walery Kogan, spełnił marzenie swojej wnuczki o bajkowym ślubie w 2017 roku. Na imprezie, która odbyła się w Londynie pojawiała się sama Mariah Carey. Zaśpiewała wówczas utwór "We Belong Together", a gwiazda zainkasowała 4 miliony dolarów za jedną piosenkę.

Na tej samej imprezie pojawił się Elton John, który zarobił 1 milion dolarów za zaśpiewanie i zadedykowanie piosenki "Tiny Dancer" pannie młodej. Brytyjczyk zaraz po inwazji na Ukrainę opowiadał się po stronie napadniętego kraju i zapewnił, że nie ma nic wspólnego z ludźmi Putina.

"Niektórzy ludzie są przerażający, naprawdę absolutnie przerażający. Nie ma na to żadnego usprawiedliwienia. Mały drań, nienawidzę go" - mówił ze sceny podczas niedawnego koncertu. Wcześniej na Facebooku wspominał o wsparciu, jakie od lat kieruje w stronę Ukrainy wraz ze swoją Elton John AIDS Foundation.

"Z bólem serca i przerażeniem obserwujemy rozwój tego konfliktu, a nasze serca są z mieszkańcami Ukrainy, którzy nie zasługują na to, by przeżywać ten koszmar. W tych niszczycielskich czasach opowiadamy się za zakończeniem przemocy i cierpienia w Ukrainie, tak aby ratujące życie usługi i pomoc humanitarna mogły dotrzeć do osób rozpaczliwie potrzebujących" - pisał John.

Jedną z gwiazd, które wypowiadały się bardzo pozytywnie o rosyjskich miliarderach była Cher, która w 2012 roku na zaproszenie Sulejmana Kierimowa zagrała dla niego prywatny koncert, a niedługo później przyjechała do jego rodzinnego miasta, Dagestanu, na otwarcie stadionu. "Rosja jest wspaniała... Zimna, ale wspaniała!" - ekscytowała się wówczas w social mediach.

Gdy wokalistka zorientowała się, jak trudna jest sytuacja społeczności LGBT w Rosji, zaczęła odmawiać Rosjanom. Przez to m.in. nie wystąpiła na zimowych igrzyskach olimpijskich w Soczi. Przyjaźń z Rosją teraz skończyła się na dobre, bo wokalistka co jakiś czas zamieszcza nowe posty, w których krytykuje Putina, przyrównując go do Hitlera, a także opisując barbarzyństwa jakich dopuszczają się Rosjanie.

"Putin będzie pożerał suwerenne kraje, aż wskrzesi ZSRR. To pozostawi Europę bezbronną i niechronioną. Rosja, Chiny, Saudyjczycy chcą sprowadzić nas na kolana, a to doskonała okazja. Oni nienawidzą, dzielą, osłabiają" - brzmi jeden z jej wpisów na Twitterze.

W Rosji w przeszłości występowali też m.in. nieżyjący już George Michael, który za 27-minutowy występ zarobił 3 miliony dolarów (za minutę występu dostawał 111 tysięcy dolarów!). "Biznesmen skontaktował się ze mną osobiście i poprosił, żebym zagrał dla niego podczas imprezy noworocznej. Zgodziłem się" - mówił w przeszłości wokalista.

W 2005 roku Christina Aguilera zaśpiewała 3 piosenki na weselu Andrieja Melniczenki, którego majątek opiewa na 11 miliardów funtów. Otrzymała za to 3,6 miliona dolarów.