Zagrała na zgliszczach ukraińskiego miasta. Trudno powstrzymać łzy [WIDEO]

Coraz częściej w sieci znaleźć można nagrania z ogarniętej wojną Ukrainy. Mimo tragicznych wydarzeń Ukraińcy nie tracą nadziei i ducha walki. Otuchy dodają sobie m.in. muzyką.

Viralowo rozeszły się filmiki m.in. z małą Amelką, która zaśpiewała "Все одно", ukraińską wersję przeboju "Let It Go" z animacji Disneya "Kraina lodu", a także wideo "śpiewającego anioła z Ukrainy", czyli żołnierza wykonującego utwór "Ukrainian Brothers".

Na kolejnym nagraniu widzimy ukraińską pianistkę, która żegna się ze swoim zniszczonym mieszkaniem. Kobieta zasiadła do stojącego na zgliszczach fortepianu, który - o dziwo - zachował się w niemal idealnym stanie. Wzruszającemu koncertowi towarzyszą przerażające widoki wybitych szyb, ostrzelanych ścian i zdemolowanego wnętrza mieszkania.

Reklama

TikTok

Jak donoszą zagraniczne media, bohaterka nagrania to 48-letnia Irina Maniukina, która wróciła do domu z lokalnego targu i zastała go zniszczonym, z drzwiami wyrwanymi z zawiasów i szkłem porozrzucanym na podłodze, a także z pozostałościami po pożarze, który wybuchł w pokoju jej 23-letniego syna Antona.

"Zaczęła grać nie tylko po to, by się zrelaksować, ale także by zebrać myśli i pożegnać się z domem, a także by przypomnieć sobie dobre chwile, które były w naszym domu" - powiedziała 16-letnia córka pianistki, Karina. "To nie była smutna chwila. Moja mama chciała po prostu pozbyć się niepotrzebnych myśli, a ja z uśmiechem wspominałam wydarzenia w naszym domu" - dodała.

Wojna w Ukrainie

Wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą rozpoczęła się 24 lutego nad ranem. Od tego czasu Ukraina broni swojej niepodległości, a agresja Rosji wywołała międzynarodową pomoc dla naszego wschodniego sąsiada.

ŚLEDŹ RELACJĘ NA ŻYWO W SERWISIE WYDARZENIA